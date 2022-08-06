https://ria.ru/20220806/gur-1807753751.html

Замглавы Новокаховской администрации находится в реанимации после покушения

Замглавы Новокаховской администрации находится в реанимации после покушения - РИА Новости, 06.08.2022

Замглавы Новокаховской администрации находится в реанимации после покушения

Заместитель главы Новокаховской администрации Виталий Гур после покушения находится в реанимации, сообщил РИА Новости заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T17:30

2022-08-06T17:30

2022-08-06T18:39

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

кирилл стремоусов

херсонская область

виталий гур

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Заместитель главы Новокаховской администрации Виталий Гур после покушения находится в реанимации, сообщил РИА Новости заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Он находится в реанимации, состояние тяжелое", — сказал собеседник агентства.Нападения на Виталия Гура произошло сегодня около его дома. По словам источника РИА Новости в районной администрации, неизвестные несколько раз выстрелили в чиновника, предположительно из пистолета Макарова. На месте происшествия нашли стреляные гильзы от этого оружия.Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.Это не первое покушение на представителей властей Херсонской области. В середине июня глава регионального управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев получил ранения при взрыве самодельной бомбы неподалеку от его машины. Двадцать второго июня еще один взрыв прогремел на пути руководителя военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, он был легко ранен. Два дня спустя в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко, а в начале июля в городе предотвратили покушение на главу ВГА Владимира Сальдо.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все эти инциденты следует расценивать не иначе, как акты терроризма.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, новая каховка, кирилл стремоусов, херсонская область , виталий гур