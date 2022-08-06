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Замглавы Новокаховской администрации находится в реанимации после покушения - РИА Новости, 06.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Замглавы Новокаховской администрации находится в реанимации после покушения
Замглавы Новокаховской администрации находится в реанимации после покушения - РИА Новости, 06.08.2022
Замглавы Новокаховской администрации находится в реанимации после покушения
Заместитель главы Новокаховской администрации Виталий Гур после покушения находится в реанимации, сообщил РИА Новости заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:30
2022-08-06T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
кирилл стремоусов
херсонская область
виталий гур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Заместитель главы Новокаховской администрации Виталий Гур после покушения находится в реанимации, сообщил РИА Новости заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Он находится в реанимации, состояние тяжелое", — сказал собеседник агентства.Нападения на Виталия Гура произошло сегодня около его дома. По словам источника РИА Новости в районной администрации, неизвестные несколько раз выстрелили в чиновника, предположительно из пистолета Макарова. На месте происшествия нашли стреляные гильзы от этого оружия.Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.Это не первое покушение на представителей властей Херсонской области. В середине июня глава регионального управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев получил ранения при взрыве самодельной бомбы неподалеку от его машины. Двадцать второго июня еще один взрыв прогремел на пути руководителя военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, он был легко ранен. Два дня спустя в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко, а в начале июля в городе предотвратили покушение на главу ВГА Владимира Сальдо.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все эти инциденты следует расценивать не иначе, как акты терроризма.
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в мире, новая каховка, кирилл стремоусов, херсонская область , виталий гур
17:30 06.08.2022 (обновлено: 18:39 06.08.2022)
 
Замглавы Новокаховской администрации находится в реанимации после покушения

Стремоусов: замглавы Новокаховской администрации Гур находится в реанимации

Кадр с места, где совершено покушение на замглавы Новокаховской администрации Гура
Кадр с места, где совершено покушение на замглавы Новокаховской администрации Гура
Кадр с места, где совершено покушение на замглавы Новокаховской администрации Гура
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Заместитель главы Новокаховской администрации Виталий Гур после покушения находится в реанимации, сообщил РИА Новости заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Он находится в реанимации, состояние тяжелое", — сказал собеседник агентства.
Нападения на Виталия Гура произошло сегодня около его дома. По словам источника РИА Новости в районной администрации, неизвестные несколько раз выстрелили в чиновника, предположительно из пистолета Макарова. На месте происшествия нашли стреляные гильзы от этого оружия.
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Это не первое покушение на представителей властей Херсонской области. В середине июня глава регионального управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев получил ранения при взрыве самодельной бомбы неподалеку от его машины. Двадцать второго июня еще один взрыв прогремел на пути руководителя военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, он был легко ранен. Два дня спустя в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко, а в начале июля в городе предотвратили покушение на главу ВГА Владимира Сальдо.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все эти инциденты следует расценивать не иначе, как акты терроризма.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаКирилл СтремоусовХерсонская областьВиталий Гур
 
 
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