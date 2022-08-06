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Немцы пришли в ярость после одной просьбы правительства - РИА Новости, 06.08.2022
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Немцы пришли в ярость после одной просьбы правительства
Немцы пришли в ярость после одной просьбы правительства - РИА Новости, 06.08.2022
Немцы пришли в ярость после одной просьбы правительства
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера после заявления о необходимости сократить уровень РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T14:51
2022-08-06T15:03
санкции в отношении россии
германия
цены на нефть
в мире
украина
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера после заявления о необходимости сократить уровень энергопотребления в стране не менее чем на 20 процентов, чтобы избежать дефицита газа к декабрю. "Катастрофические политические ошибки предыдущей и прежде всего нынешней власти привели к тому, что население вынуждено за них расплачиваться", — заявил Thorsten L. "После таких заявлений я всегда задаюсь вопросом: нельзя ли сэкономить на федеральном правительстве?" — написал Matthias H. "Сначала было 15 процентов. Сейчас 20. Посмотрим, какой процент будет в итоге. Это правительство — полный провал", — поделился своим мнением Gido B. "Гражданин ничего не должен делать, он платит налоги государству и взамен имеет право на заботу от государства", — резюмировали читатели.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.Германия, как и другие европейские страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, и это повлияло на другие сферы мощнейшей экономики ЕС.
https://ria.ru/20220804/germaniya-1807324873.html
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санкции в отношении россии, германия, цены на нефть, в мире, украина, евросоюз
14:51 06.08.2022 (обновлено: 15:03 06.08.2022)
 
Немцы пришли в ярость после одной просьбы правительства

Читатели Welt раскритиковали правительство за призыв экономить не менее 20 процентов газа

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера после заявления о необходимости сократить уровень энергопотребления в стране не менее чем на 20 процентов, чтобы избежать дефицита газа к декабрю.

"Катастрофические политические ошибки предыдущей и прежде всего нынешней власти привели к тому, что население вынуждено за них расплачиваться", — заявил Thorsten L.
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"После таких заявлений я всегда задаюсь вопросом: нельзя ли сэкономить на федеральном правительстве?" — написал Matthias H.
"Правительство должно использовать федеральный бюджет, чтобы организовать для нас дешевую энергию. Если оно не может этого сделать, пусть уйдет в отставку", — подчеркнул Tobias B.
"Сначала было 15 процентов. Сейчас 20. Посмотрим, какой процент будет в итоге. Это правительство — полный провал", — поделился своим мнением Gido B.
"Гражданин ничего не должен делать, он платит налоги государству и взамен имеет право на заботу от государства", — резюмировали читатели.
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Германия, как и другие европейские страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, и это повлияло на другие сферы мощнейшей экономики ЕС.
 
Санкции в отношении РоссииГерманияЦены на нефтьВ миреУкраинаЕвросоюз
 
 
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