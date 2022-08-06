14:51 06.08.2022 (обновлено: 15:03 06.08.2022)
Немцы пришли в ярость после одной просьбы правительства
Читатели Welt раскритиковали правительство за призыв экономить не менее 20 процентов газа
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера после заявления о необходимости сократить уровень энергопотребления в стране не менее чем на 20 процентов, чтобы избежать дефицита газа к декабрю.
"Катастрофические политические ошибки предыдущей и прежде всего нынешней власти привели к тому, что население вынуждено за них расплачиваться", — заявил Thorsten L.
"Катастрофические политические ошибки предыдущей и прежде всего нынешней власти привели к тому, что население вынуждено за них расплачиваться", — заявил Thorsten L.
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"После таких заявлений я всегда задаюсь вопросом: нельзя ли сэкономить на федеральном правительстве?" — написал Matthias H.
"Правительство должно использовать федеральный бюджет, чтобы организовать для нас дешевую энергию. Если оно не может этого сделать, пусть уйдет в отставку", — подчеркнул Tobias B.
"Сначала было 15 процентов. Сейчас 20. Посмотрим, какой процент будет в итоге. Это правительство — полный провал", — поделился своим мнением Gido B.
"Гражданин ничего не должен делать, он платит налоги государству и взамен имеет право на заботу от государства", — резюмировали читатели.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
Германия, как и другие европейские страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, и это повлияло на другие сферы мощнейшей экономики ЕС.