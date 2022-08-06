https://ria.ru/20220806/germaniya-1807729355.html

Немцы пришли в ярость после одной просьбы правительства

Немцы пришли в ярость после одной просьбы правительства - РИА Новости, 06.08.2022

Немцы пришли в ярость после одной просьбы правительства

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера после заявления о необходимости сократить уровень РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T14:51

2022-08-06T14:51

2022-08-06T15:03

санкции в отношении россии

германия

цены на нефть

в мире

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера после заявления о необходимости сократить уровень энергопотребления в стране не менее чем на 20 процентов, чтобы избежать дефицита газа к декабрю. "Катастрофические политические ошибки предыдущей и прежде всего нынешней власти привели к тому, что население вынуждено за них расплачиваться", — заявил Thorsten L. "После таких заявлений я всегда задаюсь вопросом: нельзя ли сэкономить на федеральном правительстве?" — написал Matthias H. "Сначала было 15 процентов. Сейчас 20. Посмотрим, какой процент будет в итоге. Это правительство — полный провал", — поделился своим мнением Gido B. "Гражданин ничего не должен делать, он платит налоги государству и взамен имеет право на заботу от государства", — резюмировали читатели.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.Германия, как и другие европейские страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, и это повлияло на другие сферы мощнейшей экономики ЕС.

https://ria.ru/20220804/germaniya-1807324873.html

https://ria.ru/20220806/katastrofa-1807677692.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

санкции в отношении россии, германия, цены на нефть, в мире, украина, евросоюз