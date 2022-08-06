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Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек - РИА Новости, 06.08.2022
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Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек - РИА Новости, 06.08.2022
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24, ранения получили 203 человека, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения анклава. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T23:06
2022-08-06T23:09
в мире
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
израиль
исламский джихад
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ГАЗА, 6 авг - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24, ранения получили 203 человека, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения анклава."В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шесть детей и две женщины, погибли, 203 получили ранения", - говорится в заявлении.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. "Исламский джихад" подтвердил гибель при авиаударе одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля, а также в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20220806/izrail-1807788217.html
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в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, израиль, исламский джихад
23:06 06.08.2022 (обновлено: 23:09 06.08.2022)
 
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек

Число жертв ударов Израиля по сектору Газа выросло до 24, ранения получили 203 человека

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты
Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 6 авг - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24, ранения получили 203 человека, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения анклава.
"В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шесть детей и две женщины, погибли, 203 получили ранения", - говорится в заявлении.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. "Исламский джихад" подтвердил гибель при авиаударе одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля, а также в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога.
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
21:58
Армия Израиля сообщила об ударах по сектору Газа
 
В миреОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе ГазаИзраильИсламский джихад
 
 
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