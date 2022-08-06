https://ria.ru/20220806/gaza-1807794328.html

Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек

Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек - РИА Новости, 06.08.2022

Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек

Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24, ранения получили 203 человека, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения анклава. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T23:06

2022-08-06T23:06

2022-08-06T23:09

в мире

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

израиль

исламский джихад

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ГАЗА, 6 авг - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24, ранения получили 203 человека, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения анклава."В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шесть детей и две женщины, погибли, 203 получили ранения", - говорится в заявлении.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. "Исламский джихад" подтвердил гибель при авиаударе одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля, а также в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20220806/izrail-1807788217.html

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, израиль, исламский джихад