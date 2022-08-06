https://ria.ru/20220806/gaza-1807794328.html
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек - РИА Новости, 06.08.2022
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24, ранения получили 203 человека, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения анклава. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T23:06
2022-08-06T23:06
2022-08-06T23:09
в мире
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
израиль
исламский джихад
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ГАЗА, 6 авг - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24, ранения получили 203 человека, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения анклава."В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шесть детей и две женщины, погибли, 203 получили ранения", - говорится в заявлении.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. "Исламский джихад" подтвердил гибель при авиаударе одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля, а также в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20220806/izrail-1807788217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, израиль, исламский джихад
23:06 06.08.2022 (обновлено: 23:09 06.08.2022)
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек
Число жертв ударов Израиля по сектору Газа выросло до 24, ранения получили 203 человека