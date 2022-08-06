https://ria.ru/20220806/gaza-1807744277.html
Из-за ударов Израиля по сектору Газа не менее 15 человек погибли
Из-за ударов Израиля по сектору Газа не менее 15 человек погибли - РИА Новости, 06.08.2022
Из-за ударов Израиля по сектору Газа не менее 15 человек погибли
По меньшей мере 15 человек погибли, еще 125 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщает Минздрав анклава. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:13
2022-08-06T16:13
2022-08-06T16:13
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ГАЗА, 6 авг - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, еще 125 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщает Минздрав анклава."В результате израильских авиаударов по сектору Газа 15 человек погибли, в том числе ребенок и две женщины, и 125 человек получили ранения", - говорится в заявлении.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь в граничащих с Газой районах Израиля звучали сигналы воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220806/izrail-1807741930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
Из-за ударов Израиля по сектору Газа не менее 15 человек погибли
Из-за ударов Израиля по сектору Газа не менее 15 человек погибли, 125 ранены