https://ria.ru/20220806/gaza-1807744277.html

Из-за ударов Израиля по сектору Газа не менее 15 человек погибли

Из-за ударов Израиля по сектору Газа не менее 15 человек погибли - РИА Новости, 06.08.2022

Из-за ударов Израиля по сектору Газа не менее 15 человек погибли

По меньшей мере 15 человек погибли, еще 125 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщает Минздрав анклава. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T16:13

2022-08-06T16:13

2022-08-06T16:13

в мире

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ГАЗА, 6 авг - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, еще 125 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщает Минздрав анклава."В результате израильских авиаударов по сектору Газа 15 человек погибли, в том числе ребенок и две женщины, и 125 человек получили ранения", - говорится в заявлении.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь в граничащих с Газой районах Израиля звучали сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220806/izrail-1807741930.html

израиль

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа