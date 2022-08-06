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Над Днепрорудным в Запорожской области подняли российский триколор
Над Днепрорудным в Запорожской области подняли российский триколор - РИА Новости, 06.08.2022
Над Днепрорудным в Запорожской области подняли российский триколор
На радиотелевизионном центре в городе Днепрорудное в Запорожской области установили российский флаг, сообщили РИА Новости участники церемонии. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T12:39
2022-08-06T12:39
2022-08-06T13:51
в мире
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россия
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ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская обл), 6 авг — РИА Новости. На радиотелевизионном центре в городе Днепрорудное в Запорожской области установили российский флаг, сообщили РИА Новости участники церемонии.Город Днепрорудное расположен на левом берегу Днепра, в районе Каховского водохранилища. Там находится важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. Российские военные взяли город под контроль в середине марта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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internet-group@rian.ru
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Российский триколор на телевышке в Запорожской области
Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области
2022-08-06T12:39
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, россия
12:39 06.08.2022 (обновлено: 13:51 06.08.2022)
Над Днепрорудным в Запорожской области подняли российский триколор
Российский флаг установили над телевизионным центром в Днепрорудном в Запорожской области