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Над Днепрорудным в Запорожской области подняли российский триколор - РИА Новости, 06.08.2022
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Над Днепрорудным в Запорожской области подняли российский триколор
Над Днепрорудным в Запорожской области подняли российский триколор - РИА Новости, 06.08.2022
Над Днепрорудным в Запорожской области подняли российский триколор
На радиотелевизионном центре в городе Днепрорудное в Запорожской области установили российский флаг, сообщили РИА Новости участники церемонии. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T12:39
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в мире
запорожская область
россия
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ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская обл), 6 авг — РИА Новости. На радиотелевизионном центре в городе Днепрорудное в Запорожской области установили российский флаг, сообщили РИА Новости участники церемонии.Город Днепрорудное расположен на левом берегу Днепра, в районе Каховского водохранилища. Там находится важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. Российские военные взяли город под контроль в середине марта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Российский триколор на телевышке в Запорожской области
Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области
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в мире, запорожская область, россия
12:39 06.08.2022 (обновлено: 13:51 06.08.2022)
 
Над Днепрорудным в Запорожской области подняли российский триколор

Российский флаг установили над телевизионным центром в Днепрорудном в Запорожской области

Читать ria.ru в
ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская обл), 6 авг — РИА Новости. На радиотелевизионном центре в городе Днепрорудное в Запорожской области установили российский флаг, сообщили РИА Новости участники церемонии.

"Теперь наш российский флаг развевается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров. Жители этого города знают: они под надежной защитой", — сказал агентству представитель российского силового ведомства.

Город Днепрорудное расположен на левом берегу Днепра, в районе Каховского водохранилища. Там находится важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. Российские военные взяли город под контроль в середине марта.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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