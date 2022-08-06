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Над Днепрорудным в Запорожской области подняли российский триколор

Над Днепрорудным в Запорожской области подняли российский триколор - РИА Новости, 06.08.2022

Над Днепрорудным в Запорожской области подняли российский триколор

На радиотелевизионном центре в городе Днепрорудное в Запорожской области установили российский флаг, сообщили РИА Новости участники церемонии. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T12:39

2022-08-06T12:39

2022-08-06T13:51

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ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская обл), 6 авг — РИА Новости. На радиотелевизионном центре в городе Днепрорудное в Запорожской области установили российский флаг, сообщили РИА Новости участники церемонии.Город Днепрорудное расположен на левом берегу Днепра, в районе Каховского водохранилища. Там находится важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. Российские военные взяли город под контроль в середине марта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский триколор на телевышке в Запорожской области Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области 2022-08-06T12:39 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, россия