https://ria.ru/20220806/dtp-1807734074.html

Актриса Энн Хеч попала в два ДТП подряд, сообщили СМИ

Актриса Энн Хеч попала в два ДТП подряд, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.08.2022

Актриса Энн Хеч попала в два ДТП подряд, сообщили СМИ

Американская актриса Энн Хеч, бывшая девушка актрисы Эллен Дедженерес, попала в Лос-Анджелесе сразу в два ДТП и была госпитализирована, пишет портал TMZ со... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T15:24

2022-08-06T15:24

2022-08-06T15:24

культура

эллен дедженерес

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Американская актриса Энн Хеч, бывшая девушка актрисы Эллен Дедженерес, попала в Лос-Анджелесе сразу в два ДТП и была госпитализирована, пишет портал TMZ со ссылкой на источники.По сообщению издания, актриса сначала врезалась на машине в гараж жилого комплекса, после чего спустя некоторое время врезалась в здание дома."Авария случилась чуть позже полудня в районе Мар Виста в Лос-Анджелесе. Очевидцы рассказали TMZ, что она (актриса - ред.) была за рулем синего Mini Cooper и врезалась в гараж жилого комплекса. Жители комплекса пытались вытащить Энн из машины, но она включила задний ход и умчалась. Немногим позже она врезалась в расположенный рядом дом, что привело к возгоранию", - пишет издание.Отмечается, что огонь распространился также и на дом. Издание приводит фотографию, на которой Хеч запечатлена в автомобиле и на которой видно, что в машине была бутылка с красной крышкой. По оценке TMZ, в бутылке мог быть алкогольный напиток.Издание пишет, что актриса, "по всей видимости, получила сильные ожоги", однако их степень неизвестна. По сведениям TMZ, сейчас Хеч госпитализирована, ожидается, что она выживет. Между тем телеканал CNN сообщает, что состояние актрисы оценивается как критическое.Энн Хеч родилась в 1969 году в американском штате Огайо. Она известна, в частности, по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе", а ее послужной список насчитывает несколько десятков картин. В 1991 году Хеч стала лауреатом премии "Эми" за роль в фильме "Другой мир". В США широко обсуждались отношения Хеч с комедийной актрисой Эллен Дедженерес.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/yumorist-1780399058.html

https://ria.ru/20220804/dtp-1807247481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эллен дедженерес, лос-анджелес, огайо, сша, в мире, новости культуры