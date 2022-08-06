Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска за час выпустили 34 снаряда по Донецку и Ясиноватой
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 34 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.40 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Следующий обстрел Донецка был зафиксирован в 16.40. Под удар попал Куйбышевский район города. По нему выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в республике.
Представительство также зафиксировало обстрелы города Ясиноватая в 15.30 и 15.55, в ходе которых по городу выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра.