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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 06.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/donetsk-1807752484.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за час выпустили 34 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:11
2022-08-06T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
украина
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 34 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.40 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Следующий обстрел Донецка был зафиксирован в 16.40. Под удар попал Куйбышевский район города. По нему выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в республике.Представительство также зафиксировало обстрелы города Ясиноватая в 15.30 и 15.55, в ходе которых по городу выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, украина
17:11 06.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

В ДНР заявили, что украинские войска за час выпустили 34 снаряда по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 34 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.40 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Следующий обстрел Донецка был зафиксирован в 16.40. Под удар попал Куйбышевский район города. По нему выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в республике.
Представительство также зафиксировало обстрелы города Ясиноватая в 15.30 и 15.55, в ходе которых по городу выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
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