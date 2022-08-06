https://ria.ru/20220806/donetsk-1807752484.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за час выпустили 34 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T17:11

2022-08-06T17:11

2022-08-06T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

украина

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 34 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.40 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Следующий обстрел Донецка был зафиксирован в 16.40. Под удар попал Куйбышевский район города. По нему выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в республике.Представительство также зафиксировало обстрелы города Ясиноватая в 15.30 и 15.55, в ходе которых по городу выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220806/donbass-1807737608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, украина