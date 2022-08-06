https://ria.ru/20220806/donetsk-1807679476.html

Украинские войска ночью выпустили пять ракет из "Урагана" по Донецку

Украинские войска ночью выпустили пять ракет из "Урагана" по Донецку - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские войска ночью выпустили пять ракет из "Урагана" по Донецку

Украинские войска в 2.30 обстреляли Калининский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T03:13

2022-08-06T03:13

2022-08-06T03:13

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

калининский район

украина

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в 2.30 обстреляли Калининский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.30 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Калининский район): выпущено 5 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Также представительство сообщало, что в 23.09 украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 мм.

https://ria.ru/20220805/avtobus-1807660443.html

донецк (днр)

калининский район

украина

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донецк (днр), калининский район, украина, в мире