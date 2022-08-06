https://ria.ru/20220806/bayden-1807771034.html

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус - РИА Новости, 06.08.2022

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

Президент США Джо Байден сдал в субботу отрицательный тест на коронавирус, которым он повторно заразился неделю назад, сообщил его врач Кевин О'Коннор. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T19:33

2022-08-06T19:33

2022-08-06T19:42

в мире

джо байден

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден сдал в субботу отрицательный тест на коронавирус, которым он повторно заразился неделю назад, сообщил его врач Кевин О'Коннор."Этим утром его антиген-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным", - сказано в ежедневном пресс-релизе.Байден останется в "строгой изоляции" до тех пор, пока второй тест не подтвердит его выздоровление. Врач добавил, что президент продолжает чувствовать себя "очень хорошо".

https://ria.ru/20220804/bayden-1807309229.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, коронавирус covid-19