Рейтинг@Mail.ru
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220806/bayden-1807771034.html
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус - РИА Новости, 06.08.2022
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус
Президент США Джо Байден сдал в субботу отрицательный тест на коронавирус, которым он повторно заразился неделю назад, сообщил его врач Кевин О'Коннор. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:33
2022-08-06T19:42
в мире
джо байден
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800796543_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_b3e9026984a4b2a46d8a890b44ee6f8c.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден сдал в субботу отрицательный тест на коронавирус, которым он повторно заразился неделю назад, сообщил его врач Кевин О'Коннор."Этим утром его антиген-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным", - сказано в ежедневном пресс-релизе.Байден останется в "строгой изоляции" до тех пор, пока второй тест не подтвердит его выздоровление. Врач добавил, что президент продолжает чувствовать себя "очень хорошо".
https://ria.ru/20220804/bayden-1807309229.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800796543_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_76d90f5d1b9c7848699bf0c51aa0cb66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, коронавирус covid-19
19:33 06.08.2022 (обновлено: 19:42 06.08.2022)
 
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

Врач Кевин О'Коннор: президент Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден сдал в субботу отрицательный тест на коронавирус, которым он повторно заразился неделю назад, сообщил его врач Кевин О'Коннор.
"Этим утром его антиген-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным", - сказано в ежедневном пресс-релизе.
Байден останется в "строгой изоляции" до тех пор, пока второй тест не подтвердит его выздоровление. Врач добавил, что президент продолжает чувствовать себя "очень хорошо".
Президент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 18:29
СМИ: жена Байдена озабочена его состоянием
 
В миреДжо БайденКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала