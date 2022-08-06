https://ria.ru/20220806/bayden-1807771034.html
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус - РИА Новости, 06.08.2022
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус
Президент США Джо Байден сдал в субботу отрицательный тест на коронавирус, которым он повторно заразился неделю назад, сообщил его врач Кевин О'Коннор. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:33
2022-08-06T19:33
2022-08-06T19:42
в мире
джо байден
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден сдал в субботу отрицательный тест на коронавирус, которым он повторно заразился неделю назад, сообщил его врач Кевин О'Коннор."Этим утром его антиген-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным", - сказано в ежедневном пресс-релизе.Байден останется в "строгой изоляции" до тех пор, пока второй тест не подтвердит его выздоровление. Врач добавил, что президент продолжает чувствовать себя "очень хорошо".
https://ria.ru/20220804/bayden-1807309229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, коронавирус covid-19
19:33 06.08.2022 (обновлено: 19:42 06.08.2022)
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус
Врач Кевин О'Коннор: президент Байден сдал отрицательный тест на коронавирус