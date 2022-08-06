https://ria.ru/20220806/arest-1807741403.html
В Карачаево-Черкесии арестовали неонациста, планировавшего теракты
В Карачаево-Черкесии арестовали неонациста, планировавшего теракты - РИА Новости, 06.08.2022
В Карачаево-Черкесии арестовали неонациста, планировавшего теракты
Суд в Карачаево-Черкесии арестовал на два месяца неонациста, планировавшего теракт в прокуратуре и военкомате, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:03
2022-08-06T16:03
2022-08-06T16:12
россия
происшествия
карачаево-черкесская республика (кчр)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЯТИГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии арестовал на два месяца неонациста, планировавшего теракт в прокуратуре и военкомате, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.В пятницу ФСБ России сообщила, что в Карачаево-Черкесии предотвращен теракт: местный неонацист под патронажем "Правого сектора"* планировал взорвать прокуратуру и военкомат и затем уехать на Украину. Он был задержан, ведомство опубликовало видео, где он признаётся в своих намерениях."Арестовали на 2 месяца", - сказали в управлении.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220729/terakt-1805773476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:03 06.08.2022 (обновлено: 16:12 06.08.2022)
В Карачаево-Черкесии арестовали неонациста, планировавшего теракты
В Карачаево-Черкесии на два месяца арестовали неонациста, планировавшего теракты