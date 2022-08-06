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В Карачаево-Черкесии арестовали неонациста, планировавшего теракты - РИА Новости, 06.08.2022
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В Карачаево-Черкесии арестовали неонациста, планировавшего теракты
В Карачаево-Черкесии арестовали неонациста, планировавшего теракты - РИА Новости, 06.08.2022
В Карачаево-Черкесии арестовали неонациста, планировавшего теракты
Суд в Карачаево-Черкесии арестовал на два месяца неонациста, планировавшего теракт в прокуратуре и военкомате, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:03
2022-08-06T16:12
россия
происшествия
карачаево-черкесская республика (кчр)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЯТИГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии арестовал на два месяца неонациста, планировавшего теракт в прокуратуре и военкомате, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.В пятницу ФСБ России сообщила, что в Карачаево-Черкесии предотвращен теракт: местный неонацист под патронажем "Правого сектора"* планировал взорвать прокуратуру и военкомат и затем уехать на Украину. Он был задержан, ведомство опубликовало видео, где он признаётся в своих намерениях."Арестовали на 2 месяца", - сказали в управлении.*Организация признана террористической и запрещена в России
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россия, происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:03 06.08.2022 (обновлено: 16:12 06.08.2022)
 
В Карачаево-Черкесии арестовали неонациста, планировавшего теракты

В Карачаево-Черкесии на два месяца арестовали неонациста, планировавшего теракты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЯТИГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии арестовал на два месяца неонациста, планировавшего теракт в прокуратуре и военкомате, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.
В пятницу ФСБ России сообщила, что в Карачаево-Черкесии предотвращен теракт: местный неонацист под патронажем "Правого сектора"* планировал взорвать прокуратуру и военкомат и затем уехать на Украину. Он был задержан, ведомство опубликовало видео, где он признаётся в своих намерениях.
"Арестовали на 2 месяца", - сказали в управлении.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 09:50
В Липецке предотвратили теракт, который готовил "Правый сектор"*
 
РоссияПроисшествияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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