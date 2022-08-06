https://ria.ru/20220806/arest-1807741403.html

В Карачаево-Черкесии арестовали неонациста, планировавшего теракты

В Карачаево-Черкесии арестовали неонациста, планировавшего теракты - РИА Новости, 06.08.2022

В Карачаево-Черкесии арестовали неонациста, планировавшего теракты

Суд в Карачаево-Черкесии арестовал на два месяца неонациста, планировавшего теракт в прокуратуре и военкомате, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T16:03

2022-08-06T16:03

2022-08-06T16:12

россия

происшествия

карачаево-черкесская республика (кчр)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЯТИГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии арестовал на два месяца неонациста, планировавшего теракт в прокуратуре и военкомате, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.В пятницу ФСБ России сообщила, что в Карачаево-Черкесии предотвращен теракт: местный неонацист под патронажем "Правого сектора"* планировал взорвать прокуратуру и военкомат и затем уехать на Украину. Он был задержан, ведомство опубликовало видео, где он признаётся в своих намерениях."Арестовали на 2 месяца", - сказали в управлении.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220729/terakt-1805773476.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)