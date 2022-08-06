https://ria.ru/20220806/aes-1807707461.html

Эксперт предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС

Эксперт предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.08.2022

Эксперт предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС

Обстрелы украинскими войсками территории Запорожской АЭС могут, в числе прочего, приводить к экстренной остановке энергоблоков, влекущих уменьшение ресурса... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:40

2022-08-06T11:40

2022-08-06T11:40

специальная военная операция на украине

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энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками территории Запорожской АЭС могут, в числе прочего, приводить к экстренной остановке энергоблоков, влекущих уменьшение ресурса работы реакторов, сказал РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.Украинские войска обстреляли в пятницу из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в пятницу в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Сообщалось об обрыве двух ЛЭП на открытом распределительном устройстве классом напряжения 750 киловольт.В случае обрыва линий электропередачи классом напряжения 750 киловольт от работающих блоков выдавать мощность не представляется возможным. Если не существует возможность оперативного маневрирования и переключения линий для выдачи мощности, реактор экстренно останавливается, сказал Марцинкевич."Там достаточно свежие реакторы ВВЭР – 1000, у них такие вещи - как быстро прекратить реакцию предусмотрены. Грубо говоря, регулирующие стрежни упадут в активную зону, и на этом все закончится... То, что реактору это не полезно – такой режим остановки, – это точно. Это может сократить период планово-предупредительных ремонтных работ", - сказал Марцинкевич.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990 году шестой энергоблок был введен в строй в 1996 году.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220806/ukraina-1807701866.html

энергодар

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, украина