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Эксперт предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/aes-1807707461.html
Эксперт предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС
Эксперт предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.08.2022
Эксперт предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС
Обстрелы украинскими войсками территории Запорожской АЭС могут, в числе прочего, приводить к экстренной остановке энергоблоков, влекущих уменьшение ресурса... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:40
2022-08-06T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками территории Запорожской АЭС могут, в числе прочего, приводить к экстренной остановке энергоблоков, влекущих уменьшение ресурса работы реакторов, сказал РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.Украинские войска обстреляли в пятницу из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в пятницу в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Сообщалось об обрыве двух ЛЭП на открытом распределительном устройстве классом напряжения 750 киловольт.В случае обрыва линий электропередачи классом напряжения 750 киловольт от работающих блоков выдавать мощность не представляется возможным. Если не существует возможность оперативного маневрирования и переключения линий для выдачи мощности, реактор экстренно останавливается, сказал Марцинкевич."Там достаточно свежие реакторы ВВЭР – 1000, у них такие вещи - как быстро прекратить реакцию предусмотрены. Грубо говоря, регулирующие стрежни упадут в активную зону, и на этом все закончится... То, что реактору это не полезно – такой режим остановки, – это точно. Это может сократить период планово-предупредительных ремонтных работ", - сказал Марцинкевич.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990 году шестой энергоблок был введен в строй в 1996 году.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807701866.html
энергодар
запорожская область
украина
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в мире, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, украина
11:40 06.08.2022
 
Эксперт предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС

Эксперт Марцинкевич: обстрелы Запорожской АЭС снижают ресурс работы ядерных реакторов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками территории Запорожской АЭС могут, в числе прочего, приводить к экстренной остановке энергоблоков, влекущих уменьшение ресурса работы реакторов, сказал РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.
Украинские войска обстреляли в пятницу из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в пятницу в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Сообщалось об обрыве двух ЛЭП на открытом распределительном устройстве классом напряжения 750 киловольт.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом
В случае обрыва линий электропередачи классом напряжения 750 киловольт от работающих блоков выдавать мощность не представляется возможным. Если не существует возможность оперативного маневрирования и переключения линий для выдачи мощности, реактор экстренно останавливается, сказал Марцинкевич.
"Там достаточно свежие реакторы ВВЭР – 1000, у них такие вещи - как быстро прекратить реакцию предусмотрены. Грубо говоря, регулирующие стрежни упадут в активную зону, и на этом все закончится... То, что реактору это не полезно – такой режим остановки, – это точно. Это может сократить период планово-предупредительных ремонтных работ", - сказал Марцинкевич.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990 году шестой энергоблок был введен в строй в 1996 году.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
10:34Специальная военная операция на Украине
В МИД предупредили о последствиях обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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