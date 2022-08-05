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Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна - РИА Новости, 05.08.2022
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Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна
Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна - РИА Новости, 05.08.2022
Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Турции Тайипа Эрдогана за участие в решении вопроса поставок зерна с Украины и в решении вопроса о... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:28
2022-08-05T15:49
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
экономика
россия
оон
турция
стамбул
украина
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Турции Тайипа Эрдогана за участие в решении вопроса поставок зерна с Украины и в решении вопроса о бесперебойных поставках российского продовольствия и российских удобрений на мировые рынки."При вашем непосредственном участии и при посредничестве секретаря Организации Объединённых Наций решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли. Я вас хочу поблагодарить за это и за то, что принято пакетное решение о поставках, бесперебойных поставках и российского продовольствия, и российских удобрений на мировые рынки", - сказал Путин на встрече с Эрдоганом.Президент РФ подчеркнул, что для многих стран, особенно развивающихся, которые стоят на пороге больших проблем со снабжением продовольствием и водой, это очень важно. "Для всех этих стран, конечно, очень важны такие решения, которые состоялись непосредственно при вашем прямом участии. Хочу вас за это поблагодарить", - указал Путин.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, экономика, россия, оон, турция, стамбул, украина
15:28 05.08.2022 (обновлено: 15:49 05.08.2022)
 
Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна

Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса поставок зерна с Украины

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывающее с украинским зерном в Стамбул
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывающее с украинским зерном в Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывающее с украинским зерном в Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Турции Тайипа Эрдогана за участие в решении вопроса поставок зерна с Украины и в решении вопроса о бесперебойных поставках российского продовольствия и российских удобрений на мировые рынки.
"При вашем непосредственном участии и при посредничестве секретаря Организации Объединённых Наций решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли. Я вас хочу поблагодарить за это и за то, что принято пакетное решение о поставках, бесперебойных поставках и российского продовольствия, и российских удобрений на мировые рынки", - сказал Путин на встрече с Эрдоганом.
Президент РФ подчеркнул, что для многих стран, особенно развивающихся, которые стоят на пороге больших проблем со снабжением продовольствием и водой, это очень важно. "Для всех этих стран, конечно, очень важны такие решения, которые состоялись непосредственно при вашем прямом участии. Хочу вас за это поблагодарить", - указал Путин.
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Участники координационного центра Россия — Турция — Украина — ООН по транспортировке зерна с Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 08:12
В Турции сообщили подробности отправки первого судна с украинским зерном
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЭкономикаРоссияООНТурцияСтамбулУкраина
 
 
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