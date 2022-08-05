https://ria.ru/20220805/zerno-1807539056.html

Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна

Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна - РИА Новости, 05.08.2022

Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Турции Тайипа Эрдогана за участие в решении вопроса поставок зерна с Украины и в решении вопроса о... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:28

2022-08-05T15:28

2022-08-05T15:49

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Турции Тайипа Эрдогана за участие в решении вопроса поставок зерна с Украины и в решении вопроса о бесперебойных поставках российского продовольствия и российских удобрений на мировые рынки."При вашем непосредственном участии и при посредничестве секретаря Организации Объединённых Наций решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли. Я вас хочу поблагодарить за это и за то, что принято пакетное решение о поставках, бесперебойных поставках и российского продовольствия, и российских удобрений на мировые рынки", - сказал Путин на встрече с Эрдоганом.Президент РФ подчеркнул, что для многих стран, особенно развивающихся, которые стоят на пороге больших проблем со снабжением продовольствием и водой, это очень важно. "Для всех этих стран, конечно, очень важны такие решения, которые состоялись непосредственно при вашем прямом участии. Хочу вас за это поблагодарить", - указал Путин.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220801/zerno-1806315639.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, экономика, россия, оон, турция, стамбул, украина