https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807636231.html

Французы поставили Зеленского на место после слов об Amnesty International

Французы поставили Зеленского на место после слов об Amnesty International - РИА Новости, 05.08.2022

Французы поставили Зеленского на место после слов об Amnesty International

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на критический доклад правозащитной организации Amnesty International разозлила читателей французской газеты Le... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:41

2022-08-05T19:41

2022-08-05T20:50

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Реакция президента Украины Владимира Зеленского на критический доклад правозащитной организации Amnesty International разозлила читателей французской газеты Le Figaro.Организация опубликовала доклад, в котором раскритиковала власти Украины за использование объектов социальной инфраструктуры в качестве военных укреплений. В документе отмечалось, что власти не предупреждали население о своих планах и, тем самым, использовали гражданских в качестве щита.Зеленский обвинил Amnesty International в попытках "амнистировать" Россию и переложить ответственность на Украину. Также с критикой в адрес организации выступил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.Посетители сайта газеты обвинили главу Украины в отсутствии стремления разрешить кризис, а также указали на справедливость утверждений авторов доклада."Зеленский — актер очень низкого уровня, его игра меня не убеждает", — написал 55/f1.4."Мы устали смотреть, что Зеленский больше ничего не делает для прекращения этого конфликта! Нужны двое для разрешения конфликта... Легко всех обвинять", — прокомментировал crystal.Юзер указал на то, что президент Украины не ищет решения кризиса, а наоборот — пытается выпросить у Запада оружие."Страдает его народ, Европа будет тоже страдать!" — подытожил он."Вероятно, украинцы следуют советам их американских инструкторов, чтобы выиграть информационную войну", — написал Curieux.Он пояснил, что жертвы среди мирного населения на Украине связаны с их использованием ВСУ в качестве живых щитов."Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинскую армию от соблюдения международного гуманитарного права", — подчеркнул ChristianLéonToussaint.Anonyme 62252 не удивился недовольству Киева и отметил, что Зеленский никак не ответил на высказанные в докладе обвинения."Получается, что приходится сделать вывод, что они верны? <…> И я также понимаю, что нам не очень приятно, когда нас призывают к порядку, особенно в этих условиях. Тем не менее, меня шокируют утверждения, что нужно наплевать на критику и не меняться к лучшему", — добавил он."Вот краткое изложение мыслей г-на Зеленского: поскольку доклад Amnesty International не соответствует нашим интересам, давайте избавимся от него", — написал еще один юзер.Pourquoip заявил, что Зеленский "не совсем честен"."Я не уверен, что он окружен хорошими людьми. Умеренность и покорность не являются его главными качествами. Разве он искренен?" — прокомментировал он."Доклад Amnesty— первый западный камень в огород Зе. От этого камня Зеленский не может отмахнуться, как он это делает обычно", — констатировал arnautic.Он также напомнил, что Украине придется приложить немало усилий для решения внутренних проблем на пути к вступлению в ЕС.VoisTout заявил, что правда постепенно выходит наружу, и указал на непредвзятость Amnesty International."Этот доклад лишь продемонстрировал неготовность Украины к вступлению в ЕС в течение ближайших десятилетий", — написал еще один читатель.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220805/vsu-1807610206.html

https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807598862.html

https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807504868.html

https://ria.ru/20220805/doklad-1807491357.html

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