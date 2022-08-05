14:22 05.08.2022 (обновлено: 15:09 05.08.2022)
Немцы обрушились на Зеленского за покрывательство военных преступлений
Читатели Die Welt пришли в бешенство из-за критики Зеленским доклада Amnesty International
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt осудили Владимира Зеленского за его критику доклада правозащитной организации Amnesty International, опубликованного накануне.
Немецкие пользователи Сети, в свою очередь, обвинили главу государства в покрывательстве военных преступников.
"Говоря простым языком: да, мы нарушаем международное право, но мы хорошие парни, так что не стоит смотреть на это так узко", — прокомментировал Hans G.
"Ну это известно с 24 февраля. Украинские солдаты очень любят прятаться в школах, детских садах и больницах и использовать эти дома как склады боеприпасов", — заметил Sasha H.
"Украинские солдаты также любят стрелять в колено российским военнопленным и с гордостью выкладывать это в интернет", — напомнил Gabriele E.
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"Вообще, заголовок у статьи должен был быть другим: "Amnesty International критикует украинскую армию за использование гражданских объектов в качестве щита", — написал Wolfgang P.
"Украина тоже должна смириться с критикой за нарушение международного права. Господину Зеленскому, избалованному вниманием международной политики и СМИ, придется учиться этому заново", — заявил Michael S.
"С точки зрения содержания лидер Украины не отвечает на обвинения Amnesty International. Этим уже все сказано", — уверен Günther K.
В докладе представители неправительственной организации, спонсируемой в том числе Госдепартаментом США и Еврокомиссией, задокументировали случаи, когда ВСУ подвергали риску гражданское население. Авторы отчета подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права.