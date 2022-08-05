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Немцы обрушились на Зеленского за покрывательство военных преступлений - РИА Новости, 05.08.2022
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Немцы обрушились на Зеленского за покрывательство военных преступлений
Немцы обрушились на Зеленского за покрывательство военных преступлений - РИА Новости, 05.08.2022
Немцы обрушились на Зеленского за покрывательство военных преступлений
Читатели немецкой газеты Die Welt осудили Владимира Зеленского за его критику доклада правозащитной организации Amnesty International, опубликованного накануне. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:22
2022-08-05T15:09
в мире
украина
сша
amnesty international
вооруженные силы украины
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt осудили Владимира Зеленского за его критику доклада правозащитной организации Amnesty International, опубликованного накануне.Президент Украины возмутился, что организация проанализировала действия ВСУ и пришла к выводу, что они нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей.Немецкие пользователи Сети, в свою очередь, обвинили главу государства в покрывательстве военных преступников."Ну это известно с 24 февраля. Украинские солдаты очень любят прятаться в школах, детских садах и больницах и использовать эти дома как склады боеприпасов", — заметил Sasha H."Лично я смотрю на Украину все более критично — не только из-за этого доклада — и мне не хочется видеть ее в НАТО и тем более в ЕС", — высказался Rainer S."Вообще, заголовок у статьи должен был быть другим: "Amnesty International критикует украинскую армию за использование гражданских объектов в качестве щита", — написал Wolfgang P."Украина тоже должна смириться с критикой за нарушение международного права. Господину Зеленскому, избалованному вниманием международной политики и СМИ, придется учиться этому заново", — заявил Michael S."С точки зрения содержания лидер Украины не отвечает на обвинения Amnesty International. Этим уже все сказано", — уверен Günther K.В докладе представители неправительственной организации, спонсируемой в том числе Госдепартаментом США и Еврокомиссией, задокументировали случаи, когда ВСУ подвергали риску гражданское население. Авторы отчета подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права.
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в мире, украина, сша, amnesty international, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский
14:22 05.08.2022 (обновлено: 15:09 05.08.2022)
 
Немцы обрушились на Зеленского за покрывательство военных преступлений

Читатели Die Welt пришли в бешенство из-за критики Зеленским доклада Amnesty International

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt осудили Владимира Зеленского за его критику доклада правозащитной организации Amnesty International, опубликованного накануне.
Президент Украины возмутился, что организация проанализировала действия ВСУ и пришла к выводу, что они нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей.
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Немецкие пользователи Сети, в свою очередь, обвинили главу государства в покрывательстве военных преступников.
"Говоря простым языком: да, мы нарушаем международное право, но мы хорошие парни, так что не стоит смотреть на это так узко", — прокомментировал Hans G.
"Ну это известно с 24 февраля. Украинские солдаты очень любят прятаться в школах, детских садах и больницах и использовать эти дома как склады боеприпасов", — заметил Sasha H.
"Украинские солдаты также любят стрелять в колено российским военнопленным и с гордостью выкладывать это в интернет", — напомнил Gabriele E.
"Лично я смотрю на Украину все более критично — не только из-за этого доклада — и мне не хочется видеть ее в НАТО и тем более в ЕС", — высказался Rainer S.
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"Вообще, заголовок у статьи должен был быть другим: "Amnesty International критикует украинскую армию за использование гражданских объектов в качестве щита", — написал Wolfgang P.
"Украина тоже должна смириться с критикой за нарушение международного права. Господину Зеленскому, избалованному вниманием международной политики и СМИ, придется учиться этому заново", — заявил Michael S.
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"С точки зрения содержания лидер Украины не отвечает на обвинения Amnesty International. Этим уже все сказано", — уверен Günther K.
В докладе представители неправительственной организации, спонсируемой в том числе Госдепартаментом США и Еврокомиссией, задокументировали случаи, когда ВСУ подвергали риску гражданское население. Авторы отчета подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права.
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В миреУкраинаСШАAmnesty InternationalВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Зеленский
 
 
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