https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807504868.html

Немцы обрушились на Зеленского за покрывательство военных преступлений

Немцы обрушились на Зеленского за покрывательство военных преступлений - РИА Новости, 05.08.2022

Немцы обрушились на Зеленского за покрывательство военных преступлений

Читатели немецкой газеты Die Welt осудили Владимира Зеленского за его критику доклада правозащитной организации Amnesty International, опубликованного накануне. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:22

2022-08-05T14:22

2022-08-05T15:09

в мире

украина

сша

amnesty international

вооруженные силы украины

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt осудили Владимира Зеленского за его критику доклада правозащитной организации Amnesty International, опубликованного накануне.Президент Украины возмутился, что организация проанализировала действия ВСУ и пришла к выводу, что они нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей.Немецкие пользователи Сети, в свою очередь, обвинили главу государства в покрывательстве военных преступников."Ну это известно с 24 февраля. Украинские солдаты очень любят прятаться в школах, детских садах и больницах и использовать эти дома как склады боеприпасов", — заметил Sasha H."Лично я смотрю на Украину все более критично — не только из-за этого доклада — и мне не хочется видеть ее в НАТО и тем более в ЕС", — высказался Rainer S."Вообще, заголовок у статьи должен был быть другим: "Amnesty International критикует украинскую армию за использование гражданских объектов в качестве щита", — написал Wolfgang P."Украина тоже должна смириться с критикой за нарушение международного права. Господину Зеленскому, избалованному вниманием международной политики и СМИ, придется учиться этому заново", — заявил Michael S."С точки зрения содержания лидер Украины не отвечает на обвинения Amnesty International. Этим уже все сказано", — уверен Günther K.В докладе представители неправительственной организации, спонсируемой в том числе Госдепартаментом США и Еврокомиссией, задокументировали случаи, когда ВСУ подвергали риску гражданское население. Авторы отчета подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20220805/doklad-1807491357.html

https://ria.ru/20220803/zapad-1806786707.html

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

https://ria.ru/20220804/ukraina-1807121895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, сша, amnesty international, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский