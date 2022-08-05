https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807380668.html

Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке финансовой помощи Украине

Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке финансовой помощи Украине - РИА Новости, 05.08.2022

Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке финансовой помощи Украине

Владимир Зеленский считает, что в Евросоюзе искусственно задерживают оказание Украине макрофинансовой помощи на восемь миллиардов евро. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T02:11

2022-08-05T02:11

2022-08-05T12:01

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что в Евросоюзе искусственно задерживают оказание Украине макрофинансовой помощи на восемь миллиардов евро."Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже", — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.При этом он заявил, что "не хочет" уточнять, какая именно европейская страна задерживает оказание помощи Украине."Верим, что это все-таки ошибка и ее исправят", — добавил Зеленский.

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806723550.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз