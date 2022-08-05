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Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке финансовой помощи Украине - РИА Новости, 05.08.2022
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Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке финансовой помощи Украине
Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке финансовой помощи Украине - РИА Новости, 05.08.2022
Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке финансовой помощи Украине
Владимир Зеленский считает, что в Евросоюзе искусственно задерживают оказание Украине макрофинансовой помощи на восемь миллиардов евро. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:11
2022-08-05T12:01
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что в Евросоюзе искусственно задерживают оказание Украине макрофинансовой помощи на восемь миллиардов евро."Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже", — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.При этом он заявил, что "не хочет" уточнять, какая именно европейская страна задерживает оказание помощи Украине."Верим, что это все-таки ошибка и ее исправят", — добавил Зеленский.
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз
02:11 05.08.2022 (обновлено: 12:01 05.08.2022)
 
Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке финансовой помощи Украине

Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке помощи Украине на восемь миллиардов евро

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что в Евросоюзе искусственно задерживают оказание Украине макрофинансовой помощи на восемь миллиардов евро.
"Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже", — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
При этом он заявил, что "не хочет" уточнять, какая именно европейская страна задерживает оказание помощи Украине.
"Верим, что это все-таки ошибка и ее исправят", — добавил Зеленский.
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