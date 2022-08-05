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Россия запретила въезд 62 гражданам Канады

Россия запретила въезд 62 гражданам Канады - РИА Новости, 05.08.2022

Россия запретила въезд 62 гражданам Канады

Москва в качестве ответной меры вводит запрет на въезд 62 гражданам Канады, заявили в МИД России. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:46

2022-08-05T19:46

2022-08-05T20:09

россия

канада

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джастин трюдо

оттава

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры вводит запрет на въезд 62 гражданам Канады, заявили в МИД России."В ответ на очередное расширение Канадой 27 июня и 7 июля с.г. антироссийских персональных санкций, которые затронули в этот раз, помимо неугодных Оттаве официальных лиц, журналистов и экспертов, также патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в отношении 62 канадских граждан вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию", - говорится в заявлении министерства.В ведомстве отметили, что при составлении стоп-листа канадских граждан учитывался факт "особой враждебности " нынешнего правительства Канады во главе с премьером Джастином Трюдо, которое, согласно заявлению министерства, ведет "злонамеренную активность в борьбе с "Русским миром" и традиционными ценностями".В МИД РФ сообщили, что список не является заключительной ответной мерой."С учетом постоянно "штампуемых" Канадой все новых русофобских санкций в ближайшее время будет объявлено о дальнейших ответных мерах российской стороны", - заключили в дипломатическом ведомстве РФ.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806711795.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, канада, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джастин трюдо, оттава, санкции, санкции в отношении россии