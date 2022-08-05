https://ria.ru/20220805/vsu-1807622803.html
ВСУ нанесли удар из HIMARS по железнодорожной станции в Запорожской области
ВСУ нанесли удар из HIMARS по железнодорожной станции в Запорожской области - РИА Новости, 05.08.2022
ВСУ нанесли удар из HIMARS по железнодорожной станции в Запорожской области
Украинские войска нанесли удар по железнодорожной станции Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS, есть 11 попаданий по полотну и один в здание элеватора,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:41
2022-08-05T18:41
2022-08-05T19:24
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
токмак
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по железнодорожной станции Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS, есть 11 попаданий по полотну и один в здание элеватора, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Нанесен удар с использованием РСЗО HIMARS по ж/д станции Токмак. Зафиксировано 12 прилетов, из них 11 – по ж/д полотну и один – в здание элеватора. Разрушены железнодорожные полотна и складское помещение токмакского элеватора", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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запорожская область, в мире, токмак, херсонская область
18:41 05.08.2022 (обновлено: 19:24 05.08.2022)
ВСУ нанесли удар из HIMARS по железнодорожной станции в Запорожской области
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по железнодорожной станции Токмак в Запорожской области