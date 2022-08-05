https://ria.ru/20220805/vsu-1807622803.html

ВСУ нанесли удар из HIMARS по железнодорожной станции в Запорожской области

ВСУ нанесли удар из HIMARS по железнодорожной станции в Запорожской области - РИА Новости, 05.08.2022

ВСУ нанесли удар из HIMARS по железнодорожной станции в Запорожской области

Украинские войска нанесли удар по железнодорожной станции Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS, есть 11 попаданий по полотну и один в здание элеватора,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:41

2022-08-05T18:41

2022-08-05T19:24

специальная военная операция на украине

запорожская область

в мире

токмак

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по железнодорожной станции Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS, есть 11 попаданий по полотну и один в здание элеватора, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Нанесен удар с использованием РСЗО HIMARS по ж/д станции Токмак. Зафиксировано 12 прилетов, из них 11 – по ж/д полотну и один – в здание элеватора. Разрушены железнодорожные полотна и складское помещение токмакского элеватора", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

токмак

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, в мире, токмак, херсонская область