https://ria.ru/20220805/vsu-1807610206.html

Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ

Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 05.08.2022

Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ

Генсек правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск против мирных граждан,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:05

2022-08-05T18:05

2022-08-05T21:35

в мире

владимир зеленский

amnesty international

джордж сорос

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Генсек правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск против мирных граждан, передает France-Presse со ссылкой на ее письмо.Генсек организации подчеркнула, что Amnesty International "полностью поддерживает" изложенные в докладе выводы.В четверг был опубликован доклад правозащитников, согласно которому украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Владимир Зеленский выступил с осуждением этого доклада.Amnesty International — неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".Объединение получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них — Госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через фонд "Открытое общество".

https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807504868.html

https://ria.ru/20220804/sk-1807343573.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, amnesty international, джордж сорос, сша