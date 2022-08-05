18:05 05.08.2022 (обновлено: 21:35 05.08.2022)
Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ
Генсек Amnesty International Калламар поддержала выводы из доклада о преступлениях ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Генсек правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск против мирных граждан, передает France-Presse со ссылкой на ее письмо.
"Выводы <...> были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со <...> строгими стандартами и процедурами обеспечения должной осмотрительности", — приводит агентство ее слова.
Генсек организации подчеркнула, что Amnesty International "полностью поддерживает" изложенные в докладе выводы.
В четверг был опубликован доклад правозащитников, согласно которому украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Владимир Зеленский выступил с осуждением этого доклада.
Amnesty International — неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".
Объединение получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них — Госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через фонд "Открытое общество".