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Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 05.08.2022
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Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ
Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 05.08.2022
Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ
Генсек правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск против мирных граждан,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:05
2022-08-05T21:35
в мире
владимир зеленский
amnesty international
джордж сорос
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Генсек правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск против мирных граждан, передает France-Presse со ссылкой на ее письмо.Генсек организации подчеркнула, что Amnesty International "полностью поддерживает" изложенные в докладе выводы.В четверг был опубликован доклад правозащитников, согласно которому украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Владимир Зеленский выступил с осуждением этого доклада.Amnesty International — неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".Объединение получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них — Госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через фонд "Открытое общество".
https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807504868.html
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в мире, владимир зеленский, amnesty international, джордж сорос, сша
18:05 05.08.2022 (обновлено: 21:35 05.08.2022)
 
Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ

Генсек Amnesty International Калламар поддержала выводы из доклада о преступлениях ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Генсек правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск против мирных граждан, передает France-Presse со ссылкой на ее письмо.

"Выводы <...> были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со <...> строгими стандартами и процедурами обеспечения должной осмотрительности", — приводит агентство ее слова.

Генсек организации подчеркнула, что Amnesty International "полностью поддерживает" изложенные в докладе выводы.
В четверг был опубликован доклад правозащитников, согласно которому украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Владимир Зеленский выступил с осуждением этого доклада.
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Amnesty International — неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".
Объединение получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них — Госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через фонд "Открытое общество".
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