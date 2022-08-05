https://ria.ru/20220805/voronezh-1807437182.html
В Воронеже полицейский ранил иностранца, бросившегося на него с ножом
В Воронеже полицейский ранил иностранца, бросившегося на него с ножом - РИА Новости, 05.08.2022
В Воронеже полицейский ранил иностранца, бросившегося на него с ножом
Сотрудник полиции в Воронеже ранил из пистолета бросившегося на него с ножом иностранца, который угрожал своей пассии, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:32
2022-08-05T11:32
2022-08-05T11:32
происшествия
воронеж
россия
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ВОРОНЕЖ, 5 авг - РИА Новости. Сотрудник полиции в Воронеже ранил из пистолета бросившегося на него с ножом иностранца, который угрожал своей пассии, сообщает управление СК РФ по региону."В Воронеже... возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 31 июля местная жительница сообщила в полицию, что сожитель угрожает ей ножом. На место происшествия прибыла оперативная группа, в составе которой находился 41-летний водитель отдела полиции. Вышедший к стражам порядка из квартиры в подъезд 34-летний мужчина вел себя агрессивно, размахивая ножом. Полицейский потребовал прекратить дебоширить и бросить нож, однако мужчина стал приближаться к нему, направляя нож "в сторону жизненно важных органов"."Поскольку нападавший не выполнил законные требования и продолжил двигаться в сторону сотрудника полиции, последний, действуя в соответствии с законодательством, достал табельное оружие и произвел предупредительный выстрел в сторону. Не отреагировав на правомерные требования полицейского, злоумышленник… продолжил стремительно приближаться к правоохранителю, сокращая дистанцию. В связи с чем последний произвел два выстрела в сторону ног нападавшего, которому на месте оказана первая помощь, после чего прибывшими медиками он доставлен в медицинское учреждение", - сообщает следствие.По делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220324/napadenie-1779846132.html
https://ria.ru/20211223/ranenie-1765056133.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронеж, россия
В Воронеже полицейский ранил иностранца, бросившегося на него с ножом
В Воронеже полицейский выстрелил в иностранца, бросившегося на него с ножом
ВОРОНЕЖ, 5 авг - РИА Новости. Сотрудник полиции в Воронеже ранил из пистолета бросившегося на него с ножом иностранца, который угрожал своей пассии, сообщает управление СК РФ по региону.
"В Воронеже
... возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 31 июля местная жительница сообщила в полицию, что сожитель угрожает ей ножом. На место происшествия прибыла оперативная группа, в составе которой находился 41-летний водитель отдела полиции. Вышедший к стражам порядка из квартиры в подъезд 34-летний мужчина вел себя агрессивно, размахивая ножом. Полицейский потребовал прекратить дебоширить и бросить нож, однако мужчина стал приближаться к нему, направляя нож "в сторону жизненно важных органов".
"Поскольку нападавший не выполнил законные требования и продолжил двигаться в сторону сотрудника полиции, последний, действуя в соответствии с законодательством, достал табельное оружие и произвел предупредительный выстрел в сторону. Не отреагировав на правомерные требования полицейского, злоумышленник… продолжил стремительно приближаться к правоохранителю, сокращая дистанцию. В связи с чем последний произвел два выстрела в сторону ног нападавшего, которому на месте оказана первая помощь, после чего прибывшими медиками он доставлен в медицинское учреждение", - сообщает следствие.
По делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.