https://ria.ru/20220805/voronezh-1807437182.html

В Воронеже полицейский ранил иностранца, бросившегося на него с ножом

В Воронеже полицейский ранил иностранца, бросившегося на него с ножом - РИА Новости, 05.08.2022

В Воронеже полицейский ранил иностранца, бросившегося на него с ножом

Сотрудник полиции в Воронеже ранил из пистолета бросившегося на него с ножом иностранца, который угрожал своей пассии, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:32

2022-08-05T11:32

2022-08-05T11:32

происшествия

воронеж

россия

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ВОРОНЕЖ, 5 авг - РИА Новости. Сотрудник полиции в Воронеже ранил из пистолета бросившегося на него с ножом иностранца, который угрожал своей пассии, сообщает управление СК РФ по региону."В Воронеже... возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 31 июля местная жительница сообщила в полицию, что сожитель угрожает ей ножом. На место происшествия прибыла оперативная группа, в составе которой находился 41-летний водитель отдела полиции. Вышедший к стражам порядка из квартиры в подъезд 34-летний мужчина вел себя агрессивно, размахивая ножом. Полицейский потребовал прекратить дебоширить и бросить нож, однако мужчина стал приближаться к нему, направляя нож "в сторону жизненно важных органов"."Поскольку нападавший не выполнил законные требования и продолжил двигаться в сторону сотрудника полиции, последний, действуя в соответствии с законодательством, достал табельное оружие и произвел предупредительный выстрел в сторону. Не отреагировав на правомерные требования полицейского, злоумышленник… продолжил стремительно приближаться к правоохранителю, сокращая дистанцию. В связи с чем последний произвел два выстрела в сторону ног нападавшего, которому на месте оказана первая помощь, после чего прибывшими медиками он доставлен в медицинское учреждение", - сообщает следствие.По делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220324/napadenie-1779846132.html

https://ria.ru/20211223/ranenie-1765056133.html

воронеж

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронеж, россия