https://ria.ru/20220805/voda-1807522138.html

Швейцарцев попросили ограничить потребление воды

Швейцарцев попросили ограничить потребление воды - РИА Новости, 05.08.2022

Швейцарцев попросили ограничить потребление воды

Власти городка Бютт в Швейцарии первыми в стране попросили жителей не наполнять бассейны и не мыть машины в целях экономии воды, сообщает местное радио RTN на... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:54

2022-08-05T14:54

2022-08-05T14:54

в мире

швейцария

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ЖЕНЕВА, 5 авг - РИА Новости. Власти городка Бютт в Швейцарии первыми в стране попросили жителей не наполнять бассейны и не мыть машины в целях экономии воды, сообщает местное радио RTN на своем сайте."Муниципальный совет... призывает жителей ограничить потребление воды из-за высоких температур. Рекомендуется не наполнять бассейны, не мыть машины и не поливать сады", - передаёт радио.По данным СМИ, решение принято из-за жары, повлиявшей на уровень воды в реке Лонгайг.По данным метеорологической службы, Швейцария переживает третью волну жары за лето.

https://ria.ru/20220729/voda-1805909608.html

швейцария

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в мире, швейцария