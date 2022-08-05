https://ria.ru/20220805/voda-1807522138.html
Швейцарцев попросили ограничить потребление воды
Швейцарцев попросили ограничить потребление воды - РИА Новости, 05.08.2022
Швейцарцев попросили ограничить потребление воды
Власти городка Бютт в Швейцарии первыми в стране попросили жителей не наполнять бассейны и не мыть машины в целях экономии воды, сообщает местное радио RTN на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:54
2022-08-05T14:54
2022-08-05T14:54
в мире
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_5f964c7a154a44a0797dca25e757e750.jpg
ЖЕНЕВА, 5 авг - РИА Новости. Власти городка Бютт в Швейцарии первыми в стране попросили жителей не наполнять бассейны и не мыть машины в целях экономии воды, сообщает местное радио RTN на своем сайте."Муниципальный совет... призывает жителей ограничить потребление воды из-за высоких температур. Рекомендуется не наполнять бассейны, не мыть машины и не поливать сады", - передаёт радио.По данным СМИ, решение принято из-за жары, повлиявшей на уровень воды в реке Лонгайг.По данным метеорологической службы, Швейцария переживает третью волну жары за лето.
https://ria.ru/20220729/voda-1805909608.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_127:0:1874:1310_1920x0_80_0_0_18ccc74062e6569c2e50e4e754f1e07a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария
Швейцарцев попросили ограничить потребление воды
Власти швейцарского Бютта рекомендовали жителям не мыть машины и не поливать сады