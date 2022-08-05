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Швейцарцев попросили ограничить потребление воды - РИА Новости, 05.08.2022
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Швейцарцев попросили ограничить потребление воды
Швейцарцев попросили ограничить потребление воды - РИА Новости, 05.08.2022
Швейцарцев попросили ограничить потребление воды
Власти городка Бютт в Швейцарии первыми в стране попросили жителей не наполнять бассейны и не мыть машины в целях экономии воды, сообщает местное радио RTN на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:54
2022-08-05T14:54
в мире
швейцария
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ЖЕНЕВА, 5 авг - РИА Новости. Власти городка Бютт в Швейцарии первыми в стране попросили жителей не наполнять бассейны и не мыть машины в целях экономии воды, сообщает местное радио RTN на своем сайте."Муниципальный совет... призывает жителей ограничить потребление воды из-за высоких температур. Рекомендуется не наполнять бассейны, не мыть машины и не поливать сады", - передаёт радио.По данным СМИ, решение принято из-за жары, повлиявшей на уровень воды в реке Лонгайг.По данным метеорологической службы, Швейцария переживает третью волну жары за лето.
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в мире, швейцария
14:54 05.08.2022
 
Швейцарцев попросили ограничить потребление воды

Власти швейцарского Бютта рекомендовали жителям не мыть машины и не поливать сады

© Fotolia / swisshippoФлаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 авг - РИА Новости. Власти городка Бютт в Швейцарии первыми в стране попросили жителей не наполнять бассейны и не мыть машины в целях экономии воды, сообщает местное радио RTN на своем сайте.
"Муниципальный совет... призывает жителей ограничить потребление воды из-за высоких температур. Рекомендуется не наполнять бассейны, не мыть машины и не поливать сады", - передаёт радио.
По данным СМИ, решение принято из-за жары, повлиявшей на уровень воды в реке Лонгайг.
По данным метеорологической службы, Швейцария переживает третью волну жары за лето.
Шланг для полива - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 16:36
В двух британских графствах запретили полив из шлангов для экономии воды
 
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