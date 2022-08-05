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Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз

Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз - РИА Новости, 05.08.2022

Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз

Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд проблему выдачи виз российским дипломатам,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:33

2022-08-05T20:33

2022-08-05T20:33

в мире

сша

россия

оон

антониу гутерреш

сергей лавров

линда томас-гринфилд

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ООН, 5 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд проблему выдачи виз российским дипломатам, будет и далее работать над решением этой проблемы, сообщил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Ранее глава МИД РФ сообщил, что направил Гутеррешу письмо по поводу неисполнения США своих обязанностей в качестве страны, размещающей штаб-квартиру ООН."Генеральный секретарь и другие высокопоставленные должностные лица ООН поддерживают тесные контакты со страной пребывания и соответствующими миссиями при ООН, включая Российскую Федерацию, по вопросам, связанным с соглашением о штаб-квартирах между ООН и США", - сказал Дюжаррик.По его словам, "генсек обсудил эти вопросы с министром иностранных дел Лавровым и постпредом США Томас-Гринфилд"."Мы будем продолжать работать над решениями, которые способствуют эффективному функционированию ООН в ее важной работе", - добавил Дюжаррик.

https://ria.ru/20220729/viza-1805743151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, оон, антониу гутерреш, сергей лавров, линда томас-гринфилд