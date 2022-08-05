https://ria.ru/20220805/vizy-1807647744.html
Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз
Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз - РИА Новости, 05.08.2022
Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд проблему выдачи виз российским дипломатам,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:33
2022-08-05T20:33
2022-08-05T20:33
в мире
сша
россия
оон
антониу гутерреш
сергей лавров
линда томас-гринфилд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565325867_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_6e1710bf508fa40299dcd419a092b397.jpg
ООН, 5 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд проблему выдачи виз российским дипломатам, будет и далее работать над решением этой проблемы, сообщил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Ранее глава МИД РФ сообщил, что направил Гутеррешу письмо по поводу неисполнения США своих обязанностей в качестве страны, размещающей штаб-квартиру ООН."Генеральный секретарь и другие высокопоставленные должностные лица ООН поддерживают тесные контакты со страной пребывания и соответствующими миссиями при ООН, включая Российскую Федерацию, по вопросам, связанным с соглашением о штаб-квартирах между ООН и США", - сказал Дюжаррик.По его словам, "генсек обсудил эти вопросы с министром иностранных дел Лавровым и постпредом США Томас-Гринфилд"."Мы будем продолжать работать над решениями, которые способствуют эффективному функционированию ООН в ее важной работе", - добавил Дюжаррик.
https://ria.ru/20220729/viza-1805743151.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565325867_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_b96f24679b56b1e4809c71057c4efc42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, оон, антониу гутерреш, сергей лавров, линда томас-гринфилд
Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз
ООН: Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США вопросы выдачи виз российским дипломатам
ООН, 5 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд проблему выдачи виз российским дипломатам, будет и далее работать над решением этой проблемы, сообщил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Ранее глава МИД РФ
сообщил, что направил Гутеррешу письмо по поводу неисполнения США
своих обязанностей в качестве страны, размещающей штаб-квартиру ООН
.
"Генеральный секретарь и другие высокопоставленные должностные лица ООН поддерживают тесные контакты со страной пребывания и соответствующими миссиями при ООН, включая Российскую Федерацию, по вопросам, связанным с соглашением о штаб-квартирах между ООН и США", - сказал Дюжаррик.
По его словам, "генсек обсудил эти вопросы с министром иностранных дел Лавровым и постпредом США Томас-Гринфилд".
"Мы будем продолжать работать над решениями, которые способствуют эффективному функционированию ООН в ее важной работе", - добавил Дюжаррик.