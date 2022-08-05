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Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз - РИА Новости, 05.08.2022
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Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз
Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз - РИА Новости, 05.08.2022
Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд проблему выдачи виз российским дипломатам,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:33
2022-08-05T20:33
в мире
сша
россия
оон
антониу гутерреш
сергей лавров
линда томас-гринфилд
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ООН, 5 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд проблему выдачи виз российским дипломатам, будет и далее работать над решением этой проблемы, сообщил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Ранее глава МИД РФ сообщил, что направил Гутеррешу письмо по поводу неисполнения США своих обязанностей в качестве страны, размещающей штаб-квартиру ООН."Генеральный секретарь и другие высокопоставленные должностные лица ООН поддерживают тесные контакты со страной пребывания и соответствующими миссиями при ООН, включая Российскую Федерацию, по вопросам, связанным с соглашением о штаб-квартирах между ООН и США", - сказал Дюжаррик.По его словам, "генсек обсудил эти вопросы с министром иностранных дел Лавровым и постпредом США Томас-Гринфилд"."Мы будем продолжать работать над решениями, которые способствуют эффективному функционированию ООН в ее важной работе", - добавил Дюжаррик.
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в мире, сша, россия, оон, антониу гутерреш, сергей лавров, линда томас-гринфилд
20:33 05.08.2022
 
Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз

ООН: Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США вопросы выдачи виз российским дипломатам

© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 5 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд проблему выдачи виз российским дипломатам, будет и далее работать над решением этой проблемы, сообщил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Ранее глава МИД РФ сообщил, что направил Гутеррешу письмо по поводу неисполнения США своих обязанностей в качестве страны, размещающей штаб-квартиру ООН.
"Генеральный секретарь и другие высокопоставленные должностные лица ООН поддерживают тесные контакты со страной пребывания и соответствующими миссиями при ООН, включая Российскую Федерацию, по вопросам, связанным с соглашением о штаб-квартирах между ООН и США", - сказал Дюжаррик.
По его словам, "генсек обсудил эти вопросы с министром иностранных дел Лавровым и постпредом США Томас-Гринфилд".
"Мы будем продолжать работать над решениями, которые способствуют эффективному функционированию ООН в ее важной работе", - добавил Дюжаррик.
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В миреСШАРоссияООНАнтониу ГутеррешСергей ЛавровЛинда Томас-Гринфилд
 
 
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