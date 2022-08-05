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Болгария известила российских туроператоров о приостановке выдачи виз

Болгария известила российских туроператоров о приостановке выдачи виз - РИА Новости, 05.08.2022

Болгария известила российских туроператоров о приостановке выдачи виз

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что консульство Болгарии известило российские компании о приостановке приема документов на туристические визы. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:26

2022-08-05T19:26

2022-08-05T21:26

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что консульство Болгарии известило российские компании о приостановке приема документов на туристические визы.Там пояснили, что причина — объявление 5 августа персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России."Этот шаг российской стороны стал ответом на решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, в том числе генеральных консулов России в Варне и Русе", — сказали в АТОР.Также ассоциация уточнила, что из-за нехватки сотрудников частично приостановили работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство в Варне. Кроме того, генеральное консульство России в Русе приостановило работу. Генконсульство Болгарии в Екатеринбурге также временно закрыто.В организации отметили, что неизвестно, как долго продлится пауза в визовом процессе. "Источники "Вестника АТОР" сообщают, что болгарская сторона будет искать возможности для возобновления выдачи виз в России", — подчеркнули в АТОР. О возобновлении процесса сообщат дополнительно.Ранее МИД России огласил послу Болгарии Атанасу Крыстину ответные меры Москвы на ограничения в работе российских дипломатических учреждений. В частности, 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России объявлены персонами нон грата. До этого София сообщила об аналогичных мерах в отношении 70 сотрудников российских заграничных учреждений, которым болгарские власти приписывают работу на спецслужбы под прикрытием дипломатической деятельности.

https://ria.ru/20220804/finlyandiya-1807143950.html

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болгария, россия, варна, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туризм