19:26 05.08.2022 (обновлено: 21:26 05.08.2022)
Болгария известила российских туроператоров о приостановке выдачи виз
АТОР: консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке выдачи виз
Панорама Варны. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что консульство Болгарии известило российские компании о приостановке приема документов на туристические визы.
"По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости "ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации", — говорится в релизе.
Там пояснили, что причина — объявление 5 августа персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.
"Этот шаг российской стороны стал ответом на решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, в том числе генеральных консулов России в Варне и Русе", — сказали в АТОР.
Также ассоциация уточнила, что из-за нехватки сотрудников частично приостановили работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство в Варне. Кроме того, генеральное консульство России в Русе приостановило работу. Генконсульство Болгарии в Екатеринбурге также временно закрыто.
В организации отметили, что неизвестно, как долго продлится пауза в визовом процессе. "Источники "Вестника АТОР" сообщают, что болгарская сторона будет искать возможности для возобновления выдачи виз в России", — подчеркнули в АТОР. О возобновлении процесса сообщат дополнительно.
Ранее МИД России огласил послу Болгарии Атанасу Крыстину ответные меры Москвы на ограничения в работе российских дипломатических учреждений. В частности, 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России объявлены персонами нон грата. До этого София сообщила об аналогичных мерах в отношении 70 сотрудников российских заграничных учреждений, которым болгарские власти приписывают работу на спецслужбы под прикрытием дипломатической деятельности.