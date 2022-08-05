https://ria.ru/20220805/vinnik-1807596972.html
Российское посольство в США окажет Виннику необходимую помощь
Российское посольство в США окажет Виннику необходимую помощь - РИА Новости, 05.08.2022
Российское посольство в США окажет Виннику необходимую помощь
Посольство России в Вашингтоне получило в пятницу утром информацию от властей США об аресте россиянина Александра Винника, внимательно следит за ситуацией и... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:31
2022-08-05T17:31
2022-08-05T17:48
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дело александра винника
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне получило в пятницу утром информацию от властей США об аресте россиянина Александра Винника, внимательно следит за ситуацией и намерено оказать соотечественнику необходимое консульско-правовое содействие, говорится в распространенном заявлении российской дипмиссии."Как сообщила заведующая консульским отделом посольства Шумова, в дипмиссии внимательно следят за ситуацией, связанной с экстрадицией в США российского гражданина Александра Винника. Утром получена от американских властей информация об аресте россиянина. Запрошены в Госдепе сведения о его месте нахождения и работающих с ним адвокатах", - сообщили в посольстве РФ.Как отмечается, дипломаты РФ намерены оказать россиянину "все необходимое консульско-правовое содействие", в том числе организовать телефонный разговор.
https://ria.ru/20220805/vinnik-1807397718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), александр винник, дело александра винника, государственный департамент сша
17:31 05.08.2022 (обновлено: 17:48 05.08.2022)
Российское посольство в США окажет Виннику необходимую помощь
Посольство в США прояснит данные о местонахождении Винника и окажет ему содействие