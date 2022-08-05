https://ria.ru/20220805/vinnik-1807397718.html

Винника доставили в США

Винника доставили в США - РИА Новости, 05.08.2022

Винника доставили в США

Гражданина России Александра Винника доставили из Греции в США, сообщили РИА Новости в его семье. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:05

2022-08-05T09:05

2022-08-05T12:28

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россия

дело александра винника

александр винник

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АФИНЫ, 5 авг — РИА Новости. Гражданина России Александра Винника доставили из Греции в США, сообщили РИА Новости в его семье.Он подчеркнул, что все это произошло с нарушением юридических процедур.В семье считают, что американцы действовали быстро, чтобы избежать длительных разбирательств в Греции. Так, защита подала жалобы в местный верховный суд, Ареопаг, и в высший административный суд — Госсовет. Кроме того, остаются нерассмотренными два запроса об убежище.Министр юстиции Греции Костас Циарас 19 декабря 2019 года принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. При этом процессуальные нормы греческого права не позволяли сразу отправить Винника из Греции в США.В полиции афинского аэропорта накануне вечером утверждали, что ничего не знают об экстрадиции Винника. Сотрудников консульского отдела российского посольства в Греции не пропустили к гражданину России, хотя он просил о встрече.В то же время, как передает корреспондент РИА Новости, в служебной зоне аэропорта присутствовали сотрудники американского посольства. Они уехали примерно в 20:00.Второго августа замглавы греческого Министерства защиты граждан (это ведомство отвечает за работу полиции) Элефтериос Иконому встретился с новой временной поверенной в делах американского посольства в Афинах Марией Олсон. По информации источников РИА Новости, в юридических кругах, помимо "сотрудничества в вопросах безопасности", обсуждалась и экстрадиция Винника.Накануне Следственная палата Апелляционного суда Парижа по просьбе США закрыла дело против Винника на территории Франции и утвердила просьбу американцев об отзыве запроса на экстрадицию в США. Затем россиянина передали Греции в рамках греческого запроса на экстрадицию. Афины в свою очередь выдали его США. Греческие адвокаты Винника сообщали РИА Новости, что не смогли с ним встретиться и не знали, где находится их клиент. Адвокат Зои Константопулу подчеркнула, что речь может идти "о похищении и насильственном исчезновении человека" и "об одном из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности".Дело ВинникаАлександра Винника арестовали 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США. Там его обвиняют в легализации не менее четырех миллиардов долларов, полученных от преступной деятельности, через биткоин-биржу BTC-e. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы.Его выдачи также требовали Россия и Франция.В декабре 2019 года министр юстиции Греции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Во Франции Винника оправдали по 19 из 20 обвинениям, предъявленным французскими властями. Апелляционный суд оставил приговор — пять лет тюрьмы по американскому обвинению, считающемуся во Франции не уголовным преступлением, а проступком.После того, как срок заключения истек, Винник продолжал оставаться в тюрьме. Его должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, но тогда ЕСПЧ запретил передавать россиянина Афинам.Америка 15 июля отозвала из Франции свой запрос об экстрадиции Винника. По словам французского адвоката Фредерика Бело, при помощи такого маневра США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда его как можно быстрее отправят в Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20220728/vinnik-1805707248.html

https://ria.ru/20220702/vinnik-1799839114.html

https://ria.ru/20210709/vinnik-1740539986.html

https://ria.ru/20211116/kiberprestupleniya-1759350877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, дело александра винника, александр винник