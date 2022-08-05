09:05 05.08.2022 (обновлено: 12:28 05.08.2022)
Винника доставили в США
Греция выдала россиянина Александра Винника США, где ему грозит более 50 лет тюрьмы
Александр Винник. Архивное фото
АФИНЫ, 5 авг — РИА Новости. Гражданина России Александра Винника доставили из Греции в США, сообщили РИА Новости в его семье.
"Все произошло и было обставлено как похищение. <...> Как только в Афинах приземлился самолет из Франции, его тут же пересадили в частный маленький самолетик, он тут же взлетел и направился в Бостон. Из Бостона его сегодня уже официально на служебном самолете перевозят в Сан-Франциско (где был выписан американский ордер на арест. — Прим. ред.). Из Бостона Александру дали позвонить маме", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что все это произошло с нарушением юридических процедур.
В семье считают, что американцы действовали быстро, чтобы избежать длительных разбирательств в Греции. Так, защита подала жалобы в местный верховный суд, Ареопаг, и в высший административный суд — Госсовет. Кроме того, остаются нерассмотренными два запроса об убежище.
Министр юстиции Греции Костас Циарас 19 декабря 2019 года принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. При этом процессуальные нормы греческого права не позволяли сразу отправить Винника из Греции в США.
"Они на это закрыли глаза. Греки опять будут говорить, что не знали, забыли, перепутали, что они сожалеют. Как раньше был документ об экстрадиции с поддельной подписью министра юстиции, а потом выяснилось, что он ничего не подписывал", — напомнил собеседник агентства.
В полиции афинского аэропорта накануне вечером утверждали, что ничего не знают об экстрадиции Винника. Сотрудников консульского отдела российского посольства в Греции не пропустили к гражданину России, хотя он просил о встрече.
В то же время, как передает корреспондент РИА Новости, в служебной зоне аэропорта присутствовали сотрудники американского посольства. Они уехали примерно в 20:00.
Второго августа замглавы греческого Министерства защиты граждан (это ведомство отвечает за работу полиции) Элефтериос Иконому встретился с новой временной поверенной в делах американского посольства в Афинах Марией Олсон. По информации источников РИА Новости, в юридических кругах, помимо "сотрудничества в вопросах безопасности", обсуждалась и экстрадиция Винника.
"Все было сделано так, чтобы незаметно было, никто не поднял шум. На этой стадии их могли схватить за руку. Греческий прокурор — прокурор апелляционного суда города Салоники — лично отвечает за все перемещения Винника не только по Греции, но и по миру, за всего его этапирования, потому что его арестовали в регионе Салоники (Халкидики). Он мог забрать Винника, так как остается нерешенным много дел", — заключил представитель семьи.
Накануне Следственная палата Апелляционного суда Парижа по просьбе США закрыла дело против Винника на территории Франции и утвердила просьбу американцев об отзыве запроса на экстрадицию в США. Затем россиянина передали Греции в рамках греческого запроса на экстрадицию. Афины в свою очередь выдали его США. Греческие адвокаты Винника сообщали РИА Новости, что не смогли с ним встретиться и не знали, где находится их клиент. Адвокат Зои Константопулу подчеркнула, что речь может идти "о похищении и насильственном исчезновении человека" и "об одном из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности".
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Дело Винника
Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США. Там его обвиняют в легализации не менее четырех миллиардов долларов, полученных от преступной деятельности, через биткоин-биржу BTC-e. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы.
В декабре 2019 года министр юстиции Греции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Во Франции Винника оправдали по 19 из 20 обвинениям, предъявленным французскими властями. Апелляционный суд оставил приговор — пять лет тюрьмы по американскому обвинению, считающемуся во Франции не уголовным преступлением, а проступком.
После того, как срок заключения истек, Винник продолжал оставаться в тюрьме. Его должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, но тогда ЕСПЧ запретил передавать россиянина Афинам.
Америка 15 июля отозвала из Франции свой запрос об экстрадиции Винника. По словам французского адвоката Фредерика Бело, при помощи такого маневра США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда его как можно быстрее отправят в Соединенные Штаты.
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