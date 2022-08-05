https://ria.ru/20220805/vertolet-1808855258.html

Медицинский вертолет забрал пострадавшего в крупном ДТП в новой Москве

Медицинский вертолет забрал пострадавшего в крупном ДТП в новой Москве - РИА Новости, 11.08.2022

Медицинский вертолет забрал пострадавшего в крупном ДТП в новой Москве

Медицинский вертолет эвакуировал одного из пострадавших в крупном ДТП в новой Москве, где столкнулись маршрутка и легковая машина, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-05T16:36

2022-08-05T16:36

2022-08-11T13:15

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Медицинский вертолет эвакуировал одного из пострадавших в крупном ДТП в новой Москве, где столкнулись маршрутка и легковая машина, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."С места аварии вертолетом эвакуировали мужчину с различными травмами. После ДТП он оказался заблокирован в искореженной машине. В полете его сопровождает медицинская бригада", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, как сообщали РИА Новости в экстренных службах, итого семь человек пострадали при столкновении маршрутки с легковушкой на Киевском шоссе.По данным Дептранса Москвы, авария произошла на 35-м километре шоссе в районе съезда на Проектируемый проезд №7034, движение в сторону центра перекрыто.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, дтп, гочсипб