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Медицинский вертолет забрал пострадавшего в крупном ДТП в новой Москве - РИА Новости, 11.08.2022
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Медицинский вертолет забрал пострадавшего в крупном ДТП в новой Москве
Медицинский вертолет забрал пострадавшего в крупном ДТП в новой Москве - РИА Новости, 11.08.2022
Медицинский вертолет забрал пострадавшего в крупном ДТП в новой Москве
Медицинский вертолет эвакуировал одного из пострадавших в крупном ДТП в новой Москве, где столкнулись маршрутка и легковая машина, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-05T16:36
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Медицинский вертолет эвакуировал одного из пострадавших в крупном ДТП в новой Москве, где столкнулись маршрутка и легковая машина, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."С места аварии вертолетом эвакуировали мужчину с различными травмами. После ДТП он оказался заблокирован в искореженной машине. В полете его сопровождает медицинская бригада", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, как сообщали РИА Новости в экстренных службах, итого семь человек пострадали при столкновении маршрутки с легковушкой на Киевском шоссе.По данным Дептранса Москвы, авария произошла на 35-м километре шоссе в районе съезда на Проектируемый проезд №7034, движение в сторону центра перекрыто.
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москва, дтп, гочсипб
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ДТП, ГОЧСиПБ
16:36 05.08.2022 (обновлено: 13:15 11.08.2022)
 

Медицинский вертолет забрал пострадавшего в крупном ДТП в новой Москве

© РИА Новости / Владимир Буров / Перейти в фотобанкМедицинский вертолет в небе
Медицинский вертолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Владимир Буров
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Медицинский вертолет в небе
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Медицинский вертолет эвакуировал одного из пострадавших в крупном ДТП в новой Москве, где столкнулись маршрутка и легковая машина, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
"С места аварии вертолетом эвакуировали мужчину с различными травмами. После ДТП он оказался заблокирован в искореженной машине. В полете его сопровождает медицинская бригада", - сказал собеседник агентства.
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По предварительным данным, как сообщали РИА Новости в экстренных службах, итого семь человек пострадали при столкновении маршрутки с легковушкой на Киевском шоссе.
По данным Дептранса Москвы, авария произошла на 35-м километре шоссе в районе съезда на Проектируемый проезд №7034, движение в сторону центра перекрыто.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДТПГОЧСиПБ
 
 
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