https://ria.ru/20220805/utechka-1807568076.html
Альфа-банк опроверг сообщения об утечке данных своих клиентов
Альфа-банк опроверг сообщения об утечке данных своих клиентов - РИА Новости, 05.08.2022
Альфа-банк опроверг сообщения об утечке данных своих клиентов
Утечки данных клиентов Альфа-банка не было, персональная информация в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:29
2022-08-05T16:29
2022-08-05T17:36
технологии
альфа-банк
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Утечки данных клиентов Альфа-банка не было, персональная информация в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее в пятницу некоторые Telegram-каналы сообщали о продаже в сети информации о клиентах Альфа-банка - ФИО, паспортные данные, номера телефонов и балансы счетов."Никаких утечек нет, данные клиентов в безопасности. Данный файл неактуальный. Наша служба безопасности регулярно запрашивает сэмплы так называемых "утечек" — баз с настоящими данными клиентов нет", - говорится в сообщении.Роскомнадзор со своей стороны запросил Альфа-банк по поводу возможной утечки. "Роскомнадзор направил в Альфа-банк запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов банка", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20220803/shtraf-1806943262.html
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технологии, альфа-банк
16:29 05.08.2022 (обновлено: 17:36 05.08.2022)
Альфа-банк опроверг сообщения об утечке данных своих клиентов
В Альфа-банке заявили, что все данные клиентов находятся в безопасности и утечки нет
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Утечки данных клиентов Альфа-банка не было, персональная информация в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в пятницу некоторые Telegram-каналы сообщали о продаже в сети информации о клиентах Альфа-банка
- ФИО, паспортные данные, номера телефонов и балансы счетов.
"Никаких утечек нет, данные клиентов в безопасности. Данный файл неактуальный. Наша служба безопасности регулярно запрашивает сэмплы так называемых "утечек" — баз с настоящими данными клиентов нет", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор со своей стороны запросил Альфа-банк по поводу возможной утечки. "Роскомнадзор направил в Альфа-банк запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов банка", - сообщили РИА Новости в ведомстве.