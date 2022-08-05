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Альфа-банк опроверг сообщения об утечке данных своих клиентов - РИА Новости, 05.08.2022
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Альфа-банк опроверг сообщения об утечке данных своих клиентов
Альфа-банк опроверг сообщения об утечке данных своих клиентов - РИА Новости, 05.08.2022
Альфа-банк опроверг сообщения об утечке данных своих клиентов
Утечки данных клиентов Альфа-банка не было, персональная информация в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:29
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технологии
альфа-банк
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Утечки данных клиентов Альфа-банка не было, персональная информация в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее в пятницу некоторые Telegram-каналы сообщали о продаже в сети информации о клиентах Альфа-банка - ФИО, паспортные данные, номера телефонов и балансы счетов."Никаких утечек нет, данные клиентов в безопасности. Данный файл неактуальный. Наша служба безопасности регулярно запрашивает сэмплы так называемых "утечек" — баз с настоящими данными клиентов нет", - говорится в сообщении.Роскомнадзор со своей стороны запросил Альфа-банк по поводу возможной утечки. "Роскомнадзор направил в Альфа-банк запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов банка", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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технологии, альфа-банк
16:29 05.08.2022 (обновлено: 17:36 05.08.2022)
 
Альфа-банк опроверг сообщения об утечке данных своих клиентов

В Альфа-банке заявили, что все данные клиентов находятся в безопасности и утечки нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип " Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип " Альфа Банка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Утечки данных клиентов Альфа-банка не было, персональная информация в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в пятницу некоторые Telegram-каналы сообщали о продаже в сети информации о клиентах Альфа-банка - ФИО, паспортные данные, номера телефонов и балансы счетов.
"Никаких утечек нет, данные клиентов в безопасности. Данный файл неактуальный. Наша служба безопасности регулярно запрашивает сэмплы так называемых "утечек" — баз с настоящими данными клиентов нет", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор со своей стороны запросил Альфа-банк по поводу возможной утечки. "Роскомнадзор направил в Альфа-банк запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов банка", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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