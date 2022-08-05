https://ria.ru/20220805/ukraina-1807606151.html

В Турции заявили о невозможности решения конфликта на Украине без России

В Турции заявили о невозможности решения конфликта на Украине без России - РИА Новости, 05.08.2022

В Турции заявили о невозможности решения конфликта на Украине без России

Международное сообщество не сможет положить конец конфликту на Украине, игнорируя Россию, заявил директор управления по коммуникациям администрации президента... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:54

2022-08-05T17:54

2022-08-05T17:55

в мире

украина

россия

турция

владимир путин

ситуация в днр и лнр

донбасс

специальная военная операция на украине

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АНКАРА, 5 авг – РИА Новости. Международное сообщество не сможет положить конец конфликту на Украине, игнорируя Россию, заявил директор управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.Он отметил, что Турция использует свои отношения с Россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения. По его словам, "правда в том, что некоторые наши друзья не хотят, чтобы война закончилась, они льют крокодиловы слезы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220729/lavrov-1805987477.html

украина

россия

турция

донбасс

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в мире, украина, россия, турция, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донбасс