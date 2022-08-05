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Киев отказался забирать своих волонтеров, задержанных в ЛНР - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/ukraina-1807600745.html
Киев отказался забирать своих волонтеров, задержанных в ЛНР
Киев отказался забирать своих волонтеров, задержанных в ЛНР - РИА Новости, 05.08.2022
Киев отказался забирать своих волонтеров, задержанных в ЛНР
Власти Киева отказались способствовать возвращению столичной волонтерской группы, задержанной с поддельными документами в освобожденном Лисичанске в Луганской... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:39
2022-08-05T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Власти Киева отказались способствовать возвращению столичной волонтерской группы, задержанной с поддельными документами в освобожденном Лисичанске в Луганской Народной Республике."Мы ехали с гуманитарной целью (в Лисичанск – ред.) забрать питомник собак, заехали в серую зону, где нас остановили вооруженные люди… У меня документы Киевской области, а у товарища было удостоверение территориальной обороны", - рассказал журналистам один из задержанных волонтеров Дмитрий Бойко.Второй волонтер Владимир Дударь пояснил, что купил данное удостоверение за 3 тысячи гривен (около 100 долларов)."Из-за этого удостоверения считали, что мы можем иметь отношение к диверсионной группе какой-то. Проверили потом, что я не имею отношение к ВСУ", - рассказал Дударь.Волонтер Анастасия Ткач пояснила, что после того, как выяснили, что группа не имеет отношения к украинским войскам, ЛНР предложила Киеву их забрать. "Нас предложили обменять, но так как мы являемся гражданскими лицами, менять нас не будут. По факту занимаются военными, мы не несем какой-то ценности, чтобы нас ставить на обмен в один ряд с генералами", - сказала Ткач.Дударь уточнил, что на Украине многие знают, что они активно помогали мирным жителям во время боевых действий, но Киев ничего не сделал, чтобы поспособствовать их возвращению домой."Если бы я был сыном депутата или олигарха, можно было бы рассчитывать, что договорятся, а так кому я нужен", - прокомментировал волонтер Бойко.
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киев
лисичанск
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Власти Киева бросили на произвол судьбы волонтеров, задержанных в ЛНР с фальшивыми документами
Власти Киева отказались способствовать возвращению волонтерской группы, задержанной с поддельными документами в освобожденном Лисичанске в ЛНР
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
17:39 05.08.2022 (обновлено: 20:31 05.08.2022)
 
Киев отказался забирать своих волонтеров, задержанных в ЛНР

Киев отказался забирать своих волонтеров, задержанных в ЛНР из-за поддельных документов

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Власти Киева отказались способствовать возвращению столичной волонтерской группы, задержанной с поддельными документами в освобожденном Лисичанске в Луганской Народной Республике.
"Мы ехали с гуманитарной целью (в Лисичанск – ред.) забрать питомник собак, заехали в серую зону, где нас остановили вооруженные люди… У меня документы Киевской области, а у товарища было удостоверение территориальной обороны", - рассказал журналистам один из задержанных волонтеров Дмитрий Бойко.
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Второй волонтер Владимир Дударь пояснил, что купил данное удостоверение за 3 тысячи гривен (около 100 долларов).
"Из-за этого удостоверения считали, что мы можем иметь отношение к диверсионной группе какой-то. Проверили потом, что я не имею отношение к ВСУ", - рассказал Дударь.
Волонтер Анастасия Ткач пояснила, что после того, как выяснили, что группа не имеет отношения к украинским войскам, ЛНР предложила Киеву их забрать. "Нас предложили обменять, но так как мы являемся гражданскими лицами, менять нас не будут. По факту занимаются военными, мы не несем какой-то ценности, чтобы нас ставить на обмен в один ряд с генералами", - сказала Ткач.
Дударь уточнил, что на Украине многие знают, что они активно помогали мирным жителям во время боевых действий, но Киев ничего не сделал, чтобы поспособствовать их возвращению домой.
"Если бы я был сыном депутата или олигарха, можно было бы рассчитывать, что договорятся, а так кому я нужен", - прокомментировал волонтер Бойко.
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