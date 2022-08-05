https://ria.ru/20220805/ukraina-1807600745.html

Киев отказался забирать своих волонтеров, задержанных в ЛНР

Киев отказался забирать своих волонтеров, задержанных в ЛНР - РИА Новости, 05.08.2022

Киев отказался забирать своих волонтеров, задержанных в ЛНР

Власти Киева отказались способствовать возвращению столичной волонтерской группы, задержанной с поддельными документами в освобожденном Лисичанске в Луганской... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:39

2022-08-05T17:39

2022-08-05T20:31

специальная военная операция на украине

в мире

киев

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Власти Киева отказались способствовать возвращению столичной волонтерской группы, задержанной с поддельными документами в освобожденном Лисичанске в Луганской Народной Республике."Мы ехали с гуманитарной целью (в Лисичанск – ред.) забрать питомник собак, заехали в серую зону, где нас остановили вооруженные люди… У меня документы Киевской области, а у товарища было удостоверение территориальной обороны", - рассказал журналистам один из задержанных волонтеров Дмитрий Бойко.Второй волонтер Владимир Дударь пояснил, что купил данное удостоверение за 3 тысячи гривен (около 100 долларов)."Из-за этого удостоверения считали, что мы можем иметь отношение к диверсионной группе какой-то. Проверили потом, что я не имею отношение к ВСУ", - рассказал Дударь.Волонтер Анастасия Ткач пояснила, что после того, как выяснили, что группа не имеет отношения к украинским войскам, ЛНР предложила Киеву их забрать. "Нас предложили обменять, но так как мы являемся гражданскими лицами, менять нас не будут. По факту занимаются военными, мы не несем какой-то ценности, чтобы нас ставить на обмен в один ряд с генералами", - сказала Ткач.Дударь уточнил, что на Украине многие знают, что они активно помогали мирным жителям во время боевых действий, но Киев ничего не сделал, чтобы поспособствовать их возвращению домой."Если бы я был сыном депутата или олигарха, можно было бы рассчитывать, что договорятся, а так кому я нужен", - прокомментировал волонтер Бойко.

https://ria.ru/20220805/obstrel-1807586790.html

https://ria.ru/20220804/plennye-1807311891.html

киев

лисичанск

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Власти Киева бросили на произвол судьбы волонтеров, задержанных в ЛНР с фальшивыми документами Власти Киева отказались способствовать возвращению волонтерской группы, задержанной с поддельными документами в освобожденном Лисичанске в ЛНР 2022-08-05T17:39 true PT2M50S

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Дарья Буймова

в мире, киев, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины