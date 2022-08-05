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СК изучит призывы украинской телеведущей убивать русских - РИА Новости, 05.08.2022
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СК изучит призывы украинской телеведущей убивать русских
СК изучит призывы украинской телеведущей убивать русских - РИА Новости, 05.08.2022
СК изучит призывы украинской телеведущей убивать русских
Российские следователи в рамках уголовного дела оценят русофобские высказывания украинской телеведущей Янины Соколовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:27
2022-08-05T19:37
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские следователи в рамках уголовного дела оценят русофобские высказывания украинской телеведущей Янины Соколовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.По данным следователей, в эфире телеканала NTA Соколова "высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку", выступив за "беспощадное уничтожение".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, ситуация в днр и лнр
17:27 05.08.2022 (обновлено: 19:37 05.08.2022)
 
СК изучит призывы украинской телеведущей убивать русских

СК изучит призывы украинской телеведущей Соколовой убивать русских по нацпризнаку

CC BY-SA 4.0 / Ольга Борщенко / Янина Соколова
Янина Соколова - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Ольга Борщенко /
Янина Соколова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские следователи в рамках уголовного дела оценят русофобские высказывания украинской телеведущей Янины Соколовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.

"По поручению главы ведомства (Александра Бастрыкина) в рамках расследования уголовного дела следователи СК России изучат данные высказывания, по результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка действиям украинской телеведущей", — сказали в ведомстве.

По данным следователей, в эфире телеканала NTA Соколова "высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку", выступив за "беспощадное уничтожение".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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