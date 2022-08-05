https://ria.ru/20220805/ukraina-1807594249.html

СК изучит призывы украинской телеведущей убивать русских

СК изучит призывы украинской телеведущей убивать русских - РИА Новости, 05.08.2022

СК изучит призывы украинской телеведущей убивать русских

Российские следователи в рамках уголовного дела оценят русофобские высказывания украинской телеведущей Янины Соколовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:27

2022-08-05T17:27

2022-08-05T19:37

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские следователи в рамках уголовного дела оценят русофобские высказывания украинской телеведущей Янины Соколовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.По данным следователей, в эфире телеканала NTA Соколова "высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку", выступив за "беспощадное уничтожение".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220719/gordon-1803379273.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, ситуация в днр и лнр