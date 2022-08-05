https://ria.ru/20220805/ukraina-1807594249.html
СК изучит призывы украинской телеведущей убивать русских
СК изучит призывы украинской телеведущей убивать русских - РИА Новости, 05.08.2022
СК изучит призывы украинской телеведущей убивать русских
Российские следователи в рамках уголовного дела оценят русофобские высказывания украинской телеведущей Янины Соколовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:27
2022-08-05T17:27
2022-08-05T19:37
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские следователи в рамках уголовного дела оценят русофобские высказывания украинской телеведущей Янины Соколовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.По данным следователей, в эфире телеканала NTA Соколова "высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку", выступив за "беспощадное уничтожение".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220719/gordon-1803379273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, ситуация в днр и лнр
17:27 05.08.2022 (обновлено: 19:37 05.08.2022)
СК изучит призывы украинской телеведущей убивать русских
СК изучит призывы украинской телеведущей Соколовой убивать русских по нацпризнаку