https://ria.ru/20220805/ukraina-1807582795.html

В Киеве предупредили о коллапсе Украины по вине Запада

В Киеве предупредили о коллапсе Украины по вине Запада - РИА Новости, 05.08.2022

В Киеве предупредили о коллапсе Украины по вине Запада

Украина оказалась на грани коллапса из-за медлительности Запада в оказании ей финансовой помощи. Об этом в статье для Foreign Policy пишет заместитель... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:04

2022-08-05T17:04

2022-08-05T17:40

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украина оказалась на грани коллапса из-за медлительности Запада в оказании ей финансовой помощи. Об этом в статье для Foreign Policy пишет заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Украины Мария Репко. По ее словам, политики в США и Европе увлеченно обсуждают "план Маршалла" для республики не только потому, что это вселяет надежду в ее жителей, но еще и потому, что это за это не надо платить."Запад дает щедрые обещания, но выполняет их разочаровывающе медленно. В общей сложности Украине должны предоставить более 31 миллиарда евро бюджетной поддержки от наиболее важных доноров. <…> Но в период с февраля по 28 июня фактически было отправлено только около 7,6 миллиарда", — посетовала она.Тем временем валютные резервы страны истощаются. Власти попросили держателей еврооблигаций о приостановке выплат, поскольку обслуживание коммерческого долга становится слишком тяжелым бременем для бюджета, отметила специалист.По состоянию на конец июня валютные резервы Украины составляли 23 миллиарда долларов. Нынешние темпы трат означают, что государство вскоре окажется на грани финансового краха, если приток помощи не будет ускорен, предупредила Репко.Ранее Киевская школа экономики опубликовала аналитический отчет, в котором оценила экономические потери Украины от спецоперации в 108 миллиардов долларов, однако в качестве необходимой на восстановление республики суммы назвала 750 миллиардов. Их результат совпал с цифрами, озвученными премьером Денисом Шмыгалем. Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов, в свою очередь, заявил, что на реконструкцию страны каждый год нужно по 100 миллиардов долларов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220728/rakety-1805714882.html

https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805438352.html

https://ria.ru/20220727/britaniya-1805408650.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, сша, европа