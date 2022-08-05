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СМИ: служба безопасности Украины пришла с обыском к бизнесмену Бродскому - РИА Новости, 05.08.2022
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СМИ: служба безопасности Украины пришла с обыском к бизнесмену Бродскому
СМИ: служба безопасности Украины пришла с обыском к бизнесмену Бродскому - РИА Новости, 05.08.2022
СМИ: служба безопасности Украины пришла с обыском к бизнесмену Бродскому
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у бизнесмена Михаила Бродского в Киеве, сообщает издание "Украинская правда". РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:47
2022-08-05T16:47
в мире
нестор шуфрич
украина
служба безопасности украины
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у бизнесмена Михаила Бродского в Киеве, сообщает издание "Украинская правда"."Обыски проходят в киевском ресторане "Калина", Речпорте и у коммерческого директора Бродского", - сообщило издание, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.В комментарии журналистам бизнесмен назвал это дело заказным."Моя позиция, что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?" - сказал Бродский.По информации издания, дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017-2019 годов.В январе 2016 года появилась информация о том, что здание Киевского речного вокзала принадлежит компании, связанной с экс-председателем Госкомпредпринимательства Бродским и депутатом Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестором Шуфричем.Украинское агентство "Укринформ" 6 марта сообщило о возбуждении уголовного дела против Шуфрича, который, по информации украинских СМИ, был ранее задержан территориальной обороной за фотографирование блокпоста.
https://ria.ru/20220805/gosizmena-1807544245.html
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в мире, нестор шуфрич, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
16:47 05.08.2022
 
СМИ: служба безопасности Украины пришла с обыском к бизнесмену Бродскому

"Украинская правда": СБУ проводит обыски в Речпорте и у коммерческого директора Бродского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у бизнесмена Михаила Бродского в Киеве, сообщает издание "Украинская правда".
"Обыски проходят в киевском ресторане "Калина", Речпорте и у коммерческого директора Бродского", - сообщило издание, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
15:38
СБУ заподозрила бывшего замглавы военной разведки в госизмене
В комментарии журналистам бизнесмен назвал это дело заказным.
"Моя позиция, что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?" - сказал Бродский.
По информации издания, дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017-2019 годов.
В январе 2016 года появилась информация о том, что здание Киевского речного вокзала принадлежит компании, связанной с экс-председателем Госкомпредпринимательства Бродским и депутатом Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестором Шуфричем.
Украинское агентство "Укринформ" 6 марта сообщило о возбуждении уголовного дела против Шуфрича, который, по информации украинских СМИ, был ранее задержан территориальной обороной за фотографирование блокпоста.
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В миреНестор ШуфричУкраинаСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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