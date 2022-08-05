https://ria.ru/20220805/ukraina-1807574995.html

СМИ: служба безопасности Украины пришла с обыском к бизнесмену Бродскому

СМИ: служба безопасности Украины пришла с обыском к бизнесмену Бродскому - РИА Новости, 05.08.2022

СМИ: служба безопасности Украины пришла с обыском к бизнесмену Бродскому

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у бизнесмена Михаила Бродского в Киеве, сообщает издание "Украинская правда". РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:47

2022-08-05T16:47

2022-08-05T16:47

в мире

нестор шуфрич

украина

служба безопасности украины

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у бизнесмена Михаила Бродского в Киеве, сообщает издание "Украинская правда"."Обыски проходят в киевском ресторане "Калина", Речпорте и у коммерческого директора Бродского", - сообщило издание, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.В комментарии журналистам бизнесмен назвал это дело заказным."Моя позиция, что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?" - сказал Бродский.По информации издания, дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017-2019 годов.В январе 2016 года появилась информация о том, что здание Киевского речного вокзала принадлежит компании, связанной с экс-председателем Госкомпредпринимательства Бродским и депутатом Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестором Шуфричем.Украинское агентство "Укринформ" 6 марта сообщило о возбуждении уголовного дела против Шуфрича, который, по информации украинских СМИ, был ранее задержан территориальной обороной за фотографирование блокпоста.

https://ria.ru/20220805/gosizmena-1807544245.html

https://ria.ru/20220805/sbu-1807491560.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нестор шуфрич, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь