https://ria.ru/20220805/ukraina-1807470578.html

Под Харьковом ВСУ открыли стрельбу по жителям из-за отказа уступать им дома

Под Харьковом ВСУ открыли стрельбу по жителям из-за отказа уступать им дома - РИА Новости, 05.08.2022

Под Харьковом ВСУ открыли стрельбу по жителям из-за отказа уступать им дома

Украинские военные при попытке выселить из домов мирных жителей в Харьковской области ранили девять человек, сообщило Минобороны в сводке от 5 августа. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:48

2022-08-05T12:48

2022-08-05T18:48

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харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные при попытке выселить из домов мирных жителей в Харьковской области ранили девять человек, сообщило Минобороны в сводке от 5 августа.Так, командование 92-й механизированной бригады ВСУ собиралось разместить в жилищах иностранных наемников, а на участках оборудовать позиции для военной техники и артиллерии."Для пресечения протестов националисты и иностранные наемники открывали стрельбу, в результате которой четыре местных жителя в населенном пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении Минобороны.Кроме того, в ведомстве указали, что за минувшие сутки ВКС России нанесли удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области. В результате удалось ликвидировать до 150 бойцов ВСУ, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350-ти снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", а также семь беспилотников.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220803/vsu-1806997974.html

https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806887206.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о военных ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Харьковской области Украинские военные при попытке выселить из домов мирных жителей в Харьковской области ранили девять человек, сообщило Минобороны в сводке от 5 августа. Так, командование 92-й механизированной бригады ВСУ собиралось разместить в жилищах иностранных наемников, а на участках оборудовать позиции для военной техники и артиллерии. 2022-08-05T12:48 true PT3M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины