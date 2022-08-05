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Под Харьковом ВСУ открыли стрельбу по жителям из-за отказа уступать им дома - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/ukraina-1807470578.html
Под Харьковом ВСУ открыли стрельбу по жителям из-за отказа уступать им дома
Под Харьковом ВСУ открыли стрельбу по жителям из-за отказа уступать им дома - РИА Новости, 05.08.2022
Под Харьковом ВСУ открыли стрельбу по жителям из-за отказа уступать им дома
Украинские военные при попытке выселить из домов мирных жителей в Харьковской области ранили девять человек, сообщило Минобороны в сводке от 5 августа. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:48
2022-08-05T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные при попытке выселить из домов мирных жителей в Харьковской области ранили девять человек, сообщило Минобороны в сводке от 5 августа.Так, командование 92-й механизированной бригады ВСУ собиралось разместить в жилищах иностранных наемников, а на участках оборудовать позиции для военной техники и артиллерии."Для пресечения протестов националисты и иностранные наемники открывали стрельбу, в результате которой четыре местных жителя в населенном пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении Минобороны.Кроме того, в ведомстве указали, что за минувшие сутки ВКС России нанесли удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области. В результате удалось ликвидировать до 150 бойцов ВСУ, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350-ти снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", а также семь беспилотников.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220803/vsu-1806997974.html
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Минобороны РФ о военных ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Харьковской области
Украинские военные при попытке выселить из домов мирных жителей в Харьковской области ранили девять человек, сообщило Минобороны в сводке от 5 августа. Так, командование 92-й механизированной бригады ВСУ собиралось разместить в жилищах иностранных наемников, а на участках оборудовать позиции для военной техники и артиллерии.
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
12:48 05.08.2022 (обновлено: 18:48 05.08.2022)
 
Под Харьковом ВСУ открыли стрельбу по жителям из-за отказа уступать им дома

Минобороны: под Харьковом ВСУ хотели выселить граждан и разместить в их домах наемников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные при попытке выселить из домов мирных жителей в Харьковской области ранили девять человек, сообщило Минобороны в сводке от 5 августа.
Так, командование 92-й механизированной бригады ВСУ собиралось разместить в жилищах иностранных наемников, а на участках оборудовать позиции для военной техники и артиллерии.
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"Для пресечения протестов националисты и иностранные наемники открывали стрельбу, в результате которой четыре местных жителя в населенном пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, в ведомстве указали, что за минувшие сутки ВКС России нанесли удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области. В результате удалось ликвидировать до 150 бойцов ВСУ, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350-ти снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", а также семь беспилотников.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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