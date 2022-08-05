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Российские силы за сутки сбили три ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/ukraina-1807469992.html
Российские силы за сутки сбили три ракеты "Точка-У"
Российские силы за сутки сбили три ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 05.08.2022
Российские силы за сутки сбили три ракеты "Точка-У"
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:46
2022-08-05T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье Донецкой Народной Республики, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области", - сказал он.Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила три снаряда реактивных систем залпового огня в ДНР и Харьковской области, а также три ракеты "Точка-У" в Херсонской области.
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в мире, украина, россия
12:46 05.08.2022 (обновлено: 13:06 05.08.2022)
 
Российские силы за сутки сбили три ракеты "Точка-У"

Минобороны: российские силы за сутки сбили пять украинских БПЛА и три ракеты "Точка-У"

© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК/TelegramВоронка на месте попадания ракеты ТРК "Точка-У"
Воронка на месте попадания ракеты ТРК Точка-У - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК/Telegram
Воронка на месте попадания ракеты ТРК "Точка-У". Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье Донецкой Народной Республики, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила три снаряда реактивных систем залпового огня в ДНР и Харьковской области, а также три ракеты "Точка-У" в Херсонской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссия
 
 
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