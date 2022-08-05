https://ria.ru/20220805/ukraina-1807469992.html

Российские силы за сутки сбили три ракеты "Точка-У"

Российские силы за сутки сбили три ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 05.08.2022

Российские силы за сутки сбили три ракеты "Точка-У"

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:46

2022-08-05T12:46

2022-08-05T13:06

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье Донецкой Народной Республики, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области", - сказал он.Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила три снаряда реактивных систем залпового огня в ДНР и Харьковской области, а также три ракеты "Точка-У" в Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия