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Российские силы за сутки сбили три ракеты "Точка-У"
Российские силы за сутки сбили три ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 05.08.2022
Российские силы за сутки сбили три ракеты "Точка-У"
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:46
2022-08-05T12:46
2022-08-05T13:06
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье Донецкой Народной Республики, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области", - сказал он.Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила три снаряда реактивных систем залпового огня в ДНР и Харьковской области, а также три ракеты "Точка-У" в Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
12:46 05.08.2022 (обновлено: 13:06 05.08.2022)
Российские силы за сутки сбили три ракеты "Точка-У"
Минобороны: российские силы за сутки сбили пять украинских БПЛА и три ракеты "Точка-У"