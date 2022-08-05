Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: поставка Киеву Су-25 из Македонии не повлияет на ход спецоперации - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/ukraina-1807421833.html
Эксперт: поставка Киеву Су-25 из Македонии не повлияет на ход спецоперации
Эксперт: поставка Киеву Су-25 из Македонии не повлияет на ход спецоперации - РИА Новости, 05.08.2022
Эксперт: поставка Киеву Су-25 из Македонии не повлияет на ход спецоперации
Поставка Украине четырех штурмовиков Су-25 из состава ВВС Северной Македонии, которая ранее была анонсирована македонскими СМИ, никак не повлияет на ход боевых... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:56
2022-08-05T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
северная македония
киев
су-25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798945924_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_469e6876a0602dc9f4c596233a52d2a2.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Поставка Украине четырех штурмовиков Су-25 из состава ВВС Северной Македонии, которая ранее была анонсирована македонскими СМИ, никак не повлияет на ход боевых действий на Украине, сообщил РИА Новости военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в пятницу."Это не более чем символический политический жест поддержки Украины. Четыре штурмовика – это ничтожно мало для того, чтобы внести какие-то существенные корректировки в ход боевых действий. Никакого существенного вклада они внести не могут по определению", - сообщил Коротченко.По его словам, македонские Су-25 будут без труда уничтожены российской ПВО в случае их боевого применения на украинском театре военных действий.Ранее в пятницу новостной портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году. Согласно информации СМИ, Скопье нуждался в них в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты не летали с 2004 года и были подготовлены к продаже.По данным партии "Левица", еще в июне армейские офицеры сообщали, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. Согласно этой информации, ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывало на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте.
https://ria.ru/20220729/biber-1805979024.html
https://ria.ru/20220805/ispaniya-1807397580.html
украина
северная македония
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798945924_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a2c5c42261a16ebc2de1a374ff956b04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, северная македония, киев, су-25
10:56 05.08.2022
 
Эксперт: поставка Киеву Су-25 из Македонии не повлияет на ход спецоперации

Военный эксперт Коротченко: поставка Киеву четырех македонских Су-25 не повлияет на СВО

© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
Тренировка на стрельбище на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Поставка Украине четырех штурмовиков Су-25 из состава ВВС Северной Македонии, которая ранее была анонсирована македонскими СМИ, никак не повлияет на ход боевых действий на Украине, сообщил РИА Новости военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в пятницу.
"Это не более чем символический политический жест поддержки Украины. Четыре штурмовика – это ничтожно мало для того, чтобы внести какие-то существенные корректировки в ход боевых действий. Никакого существенного вклада они внести не могут по определению", - сообщил Коротченко.
Немецкий танковый мостоукладчик Biber - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 19:58
Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber
По его словам, македонские Су-25 будут без труда уничтожены российской ПВО в случае их боевого применения на украинском театре военных действий.
"Эти самолеты ни на что повлиять не могут и будут, очевидно, после передачи и первого боевого применения сбиты российскими средствами войсковой ПВО", - подчеркнул Коротченко.
Ранее в пятницу новостной портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году. Согласно информации СМИ, Скопье нуждался в них в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты не летали с 2004 года и были подготовлены к продаже.
По данным партии "Левица", еще в июне армейские офицеры сообщали, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. Согласно этой информации, ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывало на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
09:04
Испания передаст Киеву 20 бронетранспортеров, сообщили СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСеверная МакедонияКиевСу-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала