Эксперт: поставка Киеву Су-25 из Македонии не повлияет на ход спецоперации
Военный эксперт Коротченко: поставка Киеву четырех македонских Су-25 не повлияет на СВО
© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Поставка Украине четырех штурмовиков Су-25 из состава ВВС Северной Македонии, которая ранее была анонсирована македонскими СМИ, никак не повлияет на ход боевых действий на Украине, сообщил РИА Новости военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в пятницу.
"Это не более чем символический политический жест поддержки Украины. Четыре штурмовика – это ничтожно мало для того, чтобы внести какие-то существенные корректировки в ход боевых действий. Никакого существенного вклада они внести не могут по определению", - сообщил Коротченко.
По его словам, македонские Су-25 будут без труда уничтожены российской ПВО в случае их боевого применения на украинском театре военных действий.
"Эти самолеты ни на что повлиять не могут и будут, очевидно, после передачи и первого боевого применения сбиты российскими средствами войсковой ПВО", - подчеркнул Коротченко.
Ранее в пятницу новостной портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году. Согласно информации СМИ, Скопье нуждался в них в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты не летали с 2004 года и были подготовлены к продаже.
По данным партии "Левица", еще в июне армейские офицеры сообщали, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. Согласно этой информации, ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывало на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте.