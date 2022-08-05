https://ria.ru/20220805/ukraina-1807421833.html

Эксперт: поставка Киеву Су-25 из Македонии не повлияет на ход спецоперации

Эксперт: поставка Киеву Су-25 из Македонии не повлияет на ход спецоперации - РИА Новости, 05.08.2022

Эксперт: поставка Киеву Су-25 из Македонии не повлияет на ход спецоперации

Поставка Украине четырех штурмовиков Су-25 из состава ВВС Северной Македонии, которая ранее была анонсирована македонскими СМИ, никак не повлияет на ход боевых... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:56

2022-08-05T10:56

2022-08-05T10:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

северная македония

киев

су-25

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Поставка Украине четырех штурмовиков Су-25 из состава ВВС Северной Македонии, которая ранее была анонсирована македонскими СМИ, никак не повлияет на ход боевых действий на Украине, сообщил РИА Новости военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в пятницу."Это не более чем символический политический жест поддержки Украины. Четыре штурмовика – это ничтожно мало для того, чтобы внести какие-то существенные корректировки в ход боевых действий. Никакого существенного вклада они внести не могут по определению", - сообщил Коротченко.По его словам, македонские Су-25 будут без труда уничтожены российской ПВО в случае их боевого применения на украинском театре военных действий.Ранее в пятницу новостной портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году. Согласно информации СМИ, Скопье нуждался в них в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты не летали с 2004 года и были подготовлены к продаже.По данным партии "Левица", еще в июне армейские офицеры сообщали, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. Согласно этой информации, ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывало на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте.

https://ria.ru/20220729/biber-1805979024.html

https://ria.ru/20220805/ispaniya-1807397580.html

украина

северная македония

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, северная македония, киев, су-25