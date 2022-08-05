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В Польше заявили, что стране может не хватить угля
В Польше заявили, что стране может не хватить угля - РИА Новости, 05.08.2022
В Польше заявили, что стране может не хватить угля
Польше может не хватить угля будущей зимой, считает член сената (верхней палаты страны) Яцек Бурый. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:54
2022-08-05T16:54
2022-08-05T19:07
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ВАРШАВА, 5 авг — РИА Новости. Польше может не хватить угля будущей зимой, считает член сената (верхней палаты страны) Яцек Бурый.Политик пояснил, что польские порты могут не справиться с импортом недостающего объема угля."Наши порты способны разгружать до 30 тысяч тонн в сутки. Это около 500 дней на разгрузку такого количества угля, которого нам не хватает", — отметил сенатор.По его словам, часть топлива при таких темпах можно будет использовать только следующей зимой.Польша ранее полностью запретила импорт угля из России. Ограничения касаются не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны ресурса у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов).В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обязал компании PGE и Węglokoks (Углекокс) закупить и завезти до 31 октября 2022 года в Польшу в общей сложности 4,5 миллиона тонн угля, пригодного для использования в домохозяйствах.
https://ria.ru/20220725/vybrosy-1804860782.html
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цены на нефть, матеуш моравецкий, польша, россия
16:54 05.08.2022 (обновлено: 19:07 05.08.2022)
В Польше заявили, что стране может не хватить угля
Сенатор Яцек Бурый заявил, что Польше может не хватить угля зимой