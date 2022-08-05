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Армия Израиля атакует оружейные цеха и позиции "Исламского джихада"
Армия Израиля атакует оружейные цеха и позиции "Исламского джихада" - РИА Новости, 05.08.2022
Армия Израиля атакует оружейные цеха и позиции "Исламского джихада"
Армия Израиля наносит удары по оружейным цехам и огневым позициям "Исламского джихада", сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:08
2022-08-05T22:08
2022-08-05T23:33
в мире
израиль
исламский джихад
армия обороны израиля
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Армия Израиля наносит удары по оружейным цехам и огневым позициям "Исламского джихада", сообщила пресс-служба военных.Ранее израильская армия сообщила, что атаковала два склада для хранения оружия и две ракетные установки группировки "Исламского джихада" в секторе Газа."В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по предприятиям по производству и хранению оружия, а также по огневым позициям, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа", - говорится в сообщении.Армия Израиля проводит в пятницу вечером операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, исламский джихад, армия обороны израиля, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
22:08 05.08.2022 (обновлено: 23:33 05.08.2022)
Армия Израиля атакует оружейные цеха и позиции "Исламского джихада"
ЦАХАЛ: армия Израиля бьет по оружейным цехам и позициям "Исламского джихада"