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Российские силы уничтожили до 150 украинских военных

Российские силы уничтожили до 150 украинских военных - РИА Новости, 05.08.2022

Российские силы уничтожили до 150 украинских военных

ВКС России уничтожили до 150 украинских солдат и офицеров, две гаубицы M777 и 1,5 тысячи боеприпасов к ним, семь беспилотников, около 350 снарядов для РСЗО... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:40

2022-08-05T12:40

2022-08-05T12:53

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВКС России уничтожили до 150 украинских солдат и офицеров, две гаубицы M777 и 1,5 тысячи боеприпасов к ним, семь беспилотников, около 350 снарядов для РСЗО "Град", а также шесть гаубиц "Мста-Б" высокоточным ударом по двум гаубичным артиллерийским дивизионам и складам ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады противника и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка в Запорожской области."Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", а также семь беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в Минобороны.Гаубица M777 калибром 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems. Окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года - Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров. От других гаубиц М777 отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия