https://ria.ru/20220805/udar-1807467689.html
Российские силы уничтожили до 150 украинских военных
Российские силы уничтожили до 150 украинских военных - РИА Новости, 05.08.2022
Российские силы уничтожили до 150 украинских военных
ВКС России уничтожили до 150 украинских солдат и офицеров, две гаубицы M777 и 1,5 тысячи боеприпасов к ним, семь беспилотников, около 350 снарядов для РСЗО... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:40
2022-08-05T12:40
2022-08-05T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВКС России уничтожили до 150 украинских солдат и офицеров, две гаубицы M777 и 1,5 тысячи боеприпасов к ним, семь беспилотников, около 350 снарядов для РСЗО "Град", а также шесть гаубиц "Мста-Б" высокоточным ударом по двум гаубичным артиллерийским дивизионам и складам ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады противника и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка в Запорожской области."Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", а также семь беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в Минобороны.Гаубица M777 калибром 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems. Окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года - Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров. От других гаубиц М777 отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
12:40 05.08.2022 (обновлено: 12:53 05.08.2022)
Российские силы уничтожили до 150 украинских военных
Минобороны: российские силы высокоточными ударами уничтожили до 150 украинских военных
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВКС России уничтожили до 150 украинских солдат и офицеров, две гаубицы M777 и 1,5 тысячи боеприпасов к ним, семь беспилотников, около 350 снарядов для РСЗО "Град", а также шесть гаубиц "Мста-Б" высокоточным ударом по двум гаубичным артиллерийским дивизионам и складам ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России
нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады противника и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка в Запорожской области
.
"Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", а также семь беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в Минобороны.
Гаубица M777 калибром 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems
. Окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи
. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане
. Используется в армиях США
, Австралии
, Канады
, Индии
, Саудовской Аравии
, с 2022 года - Украины
. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров. От других гаубиц М777 отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS
и данные с беспилотников.