https://ria.ru/20220805/ubiystvo-1807409992.html
Подозреваемая в убийстве под Саратовом рассказала, как отравила жертв
Подозреваемая в убийстве под Саратовом рассказала, как отравила жертв - РИА Новости, 05.08.2022
Подозреваемая в убийстве под Саратовом рассказала, как отравила жертв
Предполагаемой убийцей трех детей, погибших от отравления более семи месяцев назад в Саратовской области, оказалась их бабушка – в видео регионального... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:19
2022-08-05T10:19
2022-08-05T11:38
происшествия
саратовская область
марксовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Предполагаемой убийцей трех детей, погибших от отравления более семи месяцев назад в Саратовской области, оказалась их бабушка – в видео регионального управления СК РФ она рассказала, как подмешала отраву в молочный суп.О гибели 3-летнего мальчика и 5-летней девочки в селе Александровка Марксовского района Саратовской области правоохранители сообщали в декабре, их 7-летний брат и 23-летняя тетя были госпитализированы в реанимацию с отравлением неизвестным веществом. Спасти их не удалось. О задержании подозреваемой в убийстве - некой 49-летней местной жительницы - СУСК сообщило 3 августа. Как сейчас уточняет следствие, из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений она подмешала отравляющее вещество в пищу своим внукам и дочери-инвалиду."В этой кастрюльке я варила молочный суп… Когда сварилось, я поставила сюда, чтобы остыла лапша. Пока все отвлеклись и на меня не обращали внимания, я вышла на улицу, принесла пакетик с отравой, добавила, размешала, детям разложила по тарелочкам, вот здесь на столик поставила, а дочь посадила за стол. Накормила я их этой лапшой", - сказала обвиняемая на видео, опубликованном на сайте СУСК по Саратовской области. Она добавила, что отравляющее вещество взяла у мужа в бардачке машины.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, она арестована.
https://ria.ru/20211202/khakasiya-1761779490.html
саратовская область
марксовский район
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internet-group@rian.ru
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Признание жительницы саратовского села в приготовлении супа с ядом. Кадры СК РФ
Жительница саратовского села Александровка арестована по делу об убийстве своих трех внуков (3, 5 и 7 лет) и дочери (23). На видео СК она рассказывает, как варила малышам суп с ядом.
2022-08-05T10:19
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, марксовский район, следственный комитет россии (ск рф)
10:19 05.08.2022 (обновлено: 11:38 05.08.2022)
Подозреваемая в убийстве под Саратовом рассказала, как отравила жертв
Подозреваемая в убийстве троих детей и их тети под Саратовом рассказала, как отравила их