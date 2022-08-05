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Угрожавший главному инфекционисту США американец получил три года тюрьмы

Угрожавший главному инфекционисту США американец получил три года тюрьмы - РИА Новости, 05.08.2022

Угрожавший главному инфекционисту США американец получил три года тюрьмы

Суд в США приговорил к трем годам лишения свободы жителя штата Мэриленд, который отправлял письма с угрозами о расправе главному инфекционисту США Энтони Фаучи, РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T03:25

2022-08-05T03:25

2022-08-05T03:25

в мире

сша

энтони фаучи

мэриленд

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Суд в США приговорил к трем годам лишения свободы жителя штата Мэриленд, который отправлял письма с угрозами о расправе главному инфекционисту США Энтони Фаучи, сообщает министерство юстиции США.Обвинения против 57-летнего Томаса Патрика Коннели были выдвинуты год назад. Он признал, что с декабря 2020 года отправлял Фаучи письма, используя специальную зашифрованную учетную запись электронной почты, провайдер которой находится в Швейцарии. Кроме того, в результате расследования выяснилось, что письма с угрозами от Коннели также получал директор Национального института здравоохранения Фрэнсиси Коллинс."Каждый имеет право не соглашаться, но вы не имеете права угрожать жизни федерального чиновника. Подобные угрозы будут преследоваться по всей строгости закона", - заявил прокурор Мэриленда, слова которого цитируются в релизе.Согласно законодательству, Коннели грозило наказание в виде 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220729/srok-1805872493.html

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в мире, сша, энтони фаучи, мэриленд