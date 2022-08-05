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Туры в Египет и Турцию этим летом подорожали в 2,5 раза
Туры в Египет и Турцию этим летом подорожали в 2,5 раза - РИА Новости, 06.08.2022
Туры в Египет и Турцию этим летом подорожали в 2,5 раза
Путевки в Египет и Турцию из России подорожали в 2-2,5 раза этим летом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-05T18:21
2022-08-05T18:21
2022-08-06T11:58
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Путевки в Египет и Турцию из России подорожали в 2-2,5 раза этим летом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Это произошло из-за дефицита авиаперевозки и отсутствия чартерных рейсов в эти страны", — пояснила Ломидзе.Говоря о ценах на туры в сезоне осень-зима 2022 года, глава ассоциации отметила, что сейчас практически невозможно спрогнозировать стоимость путевки в эти страны.В конце июля в АТОР сообщали, что Турция по итогам 2022 года может не досчитаться трети отдыхающих из России, которые приезжали в допандемийный период. Однако ожидается, что показатели турпотока в этом году превысят прошлогодние 4,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807309365.html
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РИА Новости
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18:21 05.08.2022 (обновлено: 11:58 06.08.2022)
Туры в Египет и Турцию этим летом подорожали в 2,5 раза
АТОР: туры в Египет и Турцию из России подорожали в 2,5 раза в летнем сезоне 2022 года