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Туры в Египет и Турцию этим летом подорожали в 2,5 раза - РИА Новости, 06.08.2022
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Туризм
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Туры в Египет и Турцию этим летом подорожали в 2,5 раза
Туры в Египет и Турцию этим летом подорожали в 2,5 раза - РИА Новости, 06.08.2022
Туры в Египет и Турцию этим летом подорожали в 2,5 раза
Путевки в Египет и Турцию из России подорожали в 2-2,5 раза этим летом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-05T18:21
2022-08-06T11:58
туризм
новости - туризм
турция
египет
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
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туризм
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Путевки в Египет и Турцию из России подорожали в 2-2,5 раза этим летом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Это произошло из-за дефицита авиаперевозки и отсутствия чартерных рейсов в эти страны", — пояснила Ломидзе.Говоря о ценах на туры в сезоне осень-зима 2022 года, глава ассоциации отметила, что сейчас практически невозможно спрогнозировать стоимость путевки в эти страны.В конце июля в АТОР сообщали, что Турция по итогам 2022 года может не досчитаться трети отдыхающих из России, которые приезжали в допандемийный период. Однако ожидается, что показатели турпотока в этом году превысят прошлогодние 4,7 миллиона человек.
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новости - туризм, турция, египет, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), цены, туризм, туристы
18:21 05.08.2022 (обновлено: 11:58 06.08.2022)
 
Туры в Египет и Турцию этим летом подорожали в 2,5 раза

АТОР: туры в Египет и Турцию из России подорожали в 2,5 раза в летнем сезоне 2022 года

© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в фотобанкТуристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Путевки в Египет и Турцию из России подорожали в 2-2,5 раза этим летом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Это произошло из-за дефицита авиаперевозки и отсутствия чартерных рейсов в эти страны", — пояснила Ломидзе.
Говоря о ценах на туры в сезоне осень-зима 2022 года, глава ассоциации отметила, что сейчас практически невозможно спрогнозировать стоимость путевки в эти страны.
В конце июля в АТОР сообщали, что Турция по итогам 2022 года может не досчитаться трети отдыхающих из России, которые приезжали в допандемийный период. Однако ожидается, что показатели турпотока в этом году превысят прошлогодние 4,7 миллиона человек.
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