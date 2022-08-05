14:48 05.08.2022 (обновлено: 15:36 05.08.2022)
В Вильнюсе рассматривают ноту Москвы по проблемам с литовским банком
Дипломат Рябоконь: Вильнюс рассматривает ноту Москвы по проблемам с оплатой транзита
Здание МИД Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вильнюс рассматривает ноту Москвы, переданную из-за проблем с литовским "Шяуляй банком", ответственным за операции по калининградскому транзиту и планирующим отказаться от банковских операций с РФ, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
"Неделю назад мы отнесли им ноту. Лично проговорили. Всю эту неделю мы с ними активно созванивались, какая реакция у вас на наше обращение. Ответ один – "мы рассматриваем" и все", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Ранее Рябоконь сообщил, что передал в МИД прибалтийской республики ноту в связи с возможной остановкой платежей по калининградскому транзиту. Вильнюс замкнул все транзакции за использование услуг Литовских железных дорог на один банк — "Шяуляй банк", — который объявил, что с 1 сентября перестанет проводить любые операции с Россией. Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с РФ с 1 сентября будет означать невозможность оплаты транзита, Литва может перестать его пропускать.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.