https://ria.ru/20220805/tranzit-1807518247.html

В Вильнюсе рассматривают ноту Москвы по проблемам с литовским банком

В Вильнюсе рассматривают ноту Москвы по проблемам с литовским банком - РИА Новости, 05.08.2022

В Вильнюсе рассматривают ноту Москвы по проблемам с литовским банком

Вильнюс рассматривает ноту Москвы, переданную из-за проблем с литовским "Шяуляй банком", ответственным за операции по калининградскому транзиту и планирующим... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:48

2022-08-05T14:48

2022-08-05T15:36

экономика

антон алиханов

россия

литва

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

вильнюс

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вильнюс рассматривает ноту Москвы, переданную из-за проблем с литовским "Шяуляй банком", ответственным за операции по калининградскому транзиту и планирующим отказаться от банковских операций с РФ, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.Ранее Рябоконь сообщил, что передал в МИД прибалтийской республики ноту в связи с возможной остановкой платежей по калининградскому транзиту. Вильнюс замкнул все транзакции за использование услуг Литовских железных дорог на один банк — "Шяуляй банк", — который объявил, что с 1 сентября перестанет проводить любые операции с Россией. Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с РФ с 1 сентября будет означать невозможность оплаты транзита, Литва может перестать его пропускать.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.

https://ria.ru/20220711/sanktsii-1801648570.html

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литва

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экономика, антон алиханов, россия, литва, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, вильнюс, калининградская область, в мире