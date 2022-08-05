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В Канаде сочли Украину неспособной заменить поставки по "Северному потоку" - РИА Новости, 05.08.2022
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В Канаде сочли Украину неспособной заменить поставки по "Северному потоку"
В Канаде сочли Украину неспособной заменить поставки по "Северному потоку" - РИА Новости, 05.08.2022
В Канаде сочли Украину неспособной заменить поставки по "Северному потоку"
Объемы транзита газа через Украину не способны компенсировать поставки по трубопроводу "Северный поток", заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T07:56
2022-08-05T11:04
канада
россия
украина
северный поток
в мире
природный газ
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Объемы транзита газа через Украину не способны компенсировать поставки по трубопроводу "Северный поток", заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон, его слова приводит агентство Блумберг."Суть в том, что потоки, которые, как можно ожидать, будут перемещаться в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже", — заявил он, выступая перед парламентским комитетом, который изучает решение по турбине "Северный поток".Министр добавил, что решение было согласовано с союзниками по НАТО.Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, в свою очередь, оспорила заявление Уилкинсона. Как утверждает дипломат, уже сейчас через территорию страны поставляется больший объем топлива, чем по трубопроводу в ее обход."Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснял это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи топлива. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий действующего контракта и поставили двигатель в ФРГ, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей ЕС и Великобритании.
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канада, россия, украина, северный поток, в мире, природный газ
07:56 05.08.2022 (обновлено: 11:04 05.08.2022)
 
В Канаде сочли Украину неспособной заменить поставки по "Северному потоку"

Канадский министр Уилкинсон: поставки газа через Украину не заменят "Северный поток"

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Объемы транзита газа через Украину не способны компенсировать поставки по трубопроводу "Северный поток", заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон, его слова приводит агентство Блумберг.
"Суть в том, что потоки, которые, как можно ожидать, будут перемещаться в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже", — заявил он, выступая перед парламентским комитетом, который изучает решение по турбине "Северный поток".
Министр добавил, что решение было согласовано с союзниками по НАТО.
Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, в свою очередь, оспорила заявление Уилкинсона. Как утверждает дипломат, уже сейчас через территорию страны поставляется больший объем топлива, чем по трубопроводу в ее обход.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснял это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи топлива. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.
Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий действующего контракта и поставили двигатель в ФРГ, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей ЕС и Великобритании.
Сотрудник газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 08:00
Европа попала в капкан, расставленный ею для России
 
КанадаРоссияУкраинаСеверный потокВ миреПриродный газ
 
 
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