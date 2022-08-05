https://ria.ru/20220805/temza-1807375443.html

В Британии впервые в истории пересохли истоки Темзы

В Британии впервые в истории пересохли истоки Темзы - РИА Новости, 05.08.2022

В Британии впервые в истории пересохли истоки Темзы

Истоки британской Темзы впервые в истории пересохли в результате засухи, вызванной аномально высокими температурами, сообщает газета The Guardian. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T00:18

2022-08-05T00:18

2022-08-05T11:58

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Истоки британской Темзы впервые в истории пересохли в результате засухи, вызванной аномально высокими температурами, сообщает газета The Guardian.В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Температура 19 июля побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.В четверг, 4 августа, метеорологическое управление сообщило, что жаркая и сухая погода не намерена сдавать позиции: на следующей неделе прогнозируется мало дождей, а температура может подняться до 35 градусов.

https://ria.ru/20220729/voda-1805909608.html

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