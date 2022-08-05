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В Британии впервые в истории пересохли истоки Темзы - РИА Новости, 05.08.2022
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В Британии впервые в истории пересохли истоки Темзы
В Британии впервые в истории пересохли истоки Темзы - РИА Новости, 05.08.2022
В Британии впервые в истории пересохли истоки Темзы
Истоки британской Темзы впервые в истории пересохли в результате засухи, вызванной аномально высокими температурами, сообщает газета The Guardian. РИА Новости, 05.08.2022
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Истоки британской Темзы впервые в истории пересохли в результате засухи, вызванной аномально высокими температурами, сообщает газета The Guardian.В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Температура 19 июля побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.В четверг, 4 августа, метеорологическое управление сообщило, что жаркая и сухая погода не намерена сдавать позиции: на следующей неделе прогнозируется мало дождей, а температура может подняться до 35 градусов.
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великобритания, в мире
00:18 05.08.2022 (обновлено: 11:58 05.08.2022)
 
В Британии впервые в истории пересохли истоки Темзы

В Британии из-за аномальной жары впервые в истории пересохли истоки реки Темза

© AFP 2022 / Carlos JassoЖители Лондона отдыхают на берегу Темзы в жаркую погоду
Жители Лондона отдыхают на берегу Темзы в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / Carlos Jasso
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Истоки британской Темзы впервые в истории пересохли в результате засухи, вызванной аномально высокими температурами, сообщает газета The Guardian.

"После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль (8 километров) вниз по течению", — сообщил изданию директор по научной работе в экологической организации The Rivers Trust Роб Коллинз.

В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Температура 19 июля побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.
В четверг, 4 августа, метеорологическое управление сообщило, что жаркая и сухая погода не намерена сдавать позиции: на следующей неделе прогнозируется мало дождей, а температура может подняться до 35 градусов.
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