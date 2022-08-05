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На Запорожской АЭС из-за украинского обстрела повреждены техпомещения
На Запорожской АЭС из-за украинского обстрела повреждены техпомещения - РИА Новости, 05.08.2022
На Запорожской АЭС из-за украинского обстрела повреждены техпомещения
Технические помещения и трубопроводы повреждены на Запорожской АЭС в результате удара украинских силовиков, сообщает Telegram-канал Администрации города... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T23:46
2022-08-05T23:46
2022-08-05T23:46
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энергодар
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ЭНЕРГОДАР, 5 авг - РИА Новости. Технические помещения и трубопроводы повреждены на Запорожской АЭС в результате удара украинских силовиков, сообщает Telegram-канал Администрации города Энергодар "Энергодарский связной".Ранее Администрация Энергодара заявила о двух ударах за сутки со стороны украинских войск по Запорожской АЭС, а также обстреле жилого массива Энергодара."В ходе обследования территории ЗАЭС установлено, что попадание артиллерийских снарядов пришлось на технические помещения водородного ресивера. Повреждены технические помещения станции и трубопроводы", - говорится в сообщении Telegram-канала.Согласно сообщению, несмотря на сохраняющуюся угрозу ударов артиллерии украинских подразделений, ремонтные бригады ведут восстановительные работы.
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энергодар, запорожская аэс, в мире, украина, вооруженные силы украины
На Запорожской АЭС из-за украинского обстрела повреждены техпомещения
Администрация Энергодара: на Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ повреждены техпомещения