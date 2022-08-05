https://ria.ru/20220805/tekhpomescheniya-1807668564.html

На Запорожской АЭС из-за украинского обстрела повреждены техпомещения

На Запорожской АЭС из-за украинского обстрела повреждены техпомещения - РИА Новости, 05.08.2022

На Запорожской АЭС из-за украинского обстрела повреждены техпомещения

Технические помещения и трубопроводы повреждены на Запорожской АЭС в результате удара украинских силовиков, сообщает Telegram-канал Администрации города... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T23:46

2022-08-05T23:46

2022-08-05T23:46

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская аэс

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ЭНЕРГОДАР, 5 авг - РИА Новости. Технические помещения и трубопроводы повреждены на Запорожской АЭС в результате удара украинских силовиков, сообщает Telegram-канал Администрации города Энергодар "Энергодарский связной".Ранее Администрация Энергодара заявила о двух ударах за сутки со стороны украинских войск по Запорожской АЭС, а также обстреле жилого массива Энергодара."В ходе обследования территории ЗАЭС установлено, что попадание артиллерийских снарядов пришлось на технические помещения водородного ресивера. Повреждены технические помещения станции и трубопроводы", - говорится в сообщении Telegram-канала.Согласно сообщению, несмотря на сохраняющуюся угрозу ударов артиллерии украинских подразделений, ремонтные бригады ведут восстановительные работы.

https://ria.ru/20220805/aes-1807655527.html

энергодар

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энергодар, запорожская аэс, в мире, украина, вооруженные силы украины