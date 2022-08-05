Минобороны Тайваня осудило учения Китая вокруг острова
Минобороны Тайваня выразило готовность защищать остров от "угроз" со стороны Китая
© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений. Архивное фото
ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Министерство обороны Тайваня в пятницу осудило действия Народно-освободительной армии Китая вокруг острова, а также выразило готовность защищать от угроз демократию и свободу, говорится в заявлении ведомства.
"Народно-освободительная армия Китая к 17.00 по местному времени (12.00 мск) для маневров вокруг Тайваньского пролива направила 68 самолетов и 13 кораблей, часть из которых пересекла "срединную линию" и поставила под угрозу статус-кво в проливе", - говорится в заявлении министерства обороны в Twitter.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы. "Мы осуждаем подобные действия, нарушающие окружающее нас воздушное пространство и морскую акваторию, мы продолжим защищать нашу демократию и свободу от угроз", - указали в минобороны.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.