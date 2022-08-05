https://ria.ru/20220805/tayvan-1807619750.html

Минобороны Тайваня осудило учения Китая вокруг острова

Минобороны Тайваня осудило учения Китая вокруг острова - РИА Новости, 05.08.2022

Минобороны Тайваня осудило учения Китая вокруг острова

Министерство обороны Тайваня в пятницу осудило действия Народно-освободительной армии Китая вокруг острова, а также выразило готовность защищать от угроз... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:36

2022-08-05T18:36

2022-08-05T18:36

в мире

китай

тайвань

визит пелоси на тайвань

сша

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Министерство обороны Тайваня в пятницу осудило действия Народно-освободительной армии Китая вокруг острова, а также выразило готовность защищать от угроз демократию и свободу, говорится в заявлении ведомства."Народно-освободительная армия Китая к 17.00 по местному времени (12.00 мск) для маневров вокруг Тайваньского пролива направила 68 самолетов и 13 кораблей, часть из которых пересекла "срединную линию" и поставила под угрозу статус-кво в проливе", - говорится в заявлении министерства обороны в Twitter.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы. "Мы осуждаем подобные действия, нарушающие окружающее нас воздушное пространство и морскую акваторию, мы продолжим защищать нашу демократию и свободу от угроз", - указали в минобороны.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220805/kanada-1807445088.html

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, тайвань, визит пелоси на тайвань, сша, нэнси пелоси