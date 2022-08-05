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Snickers извинилась за то, что назвала Тайвань страной - РИА Новости, 05.08.2022
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Snickers извинилась за то, что назвала Тайвань страной
Snickers извинилась за то, что назвала Тайвань страной - РИА Новости, 05.08.2022
Snickers извинилась за то, что назвала Тайвань страной
Торговая марка Snickers и ее владелец, компания Mars Wrigley, в пятницу принесли Китаю официальные извинения за то, что в одной из своих рекламных акций назвали РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:45
2022-08-05T15:45
в мире
китай
тайвань
mars, inc.
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ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Торговая марка Snickers и ее владелец, компания Mars Wrigley, в пятницу принесли Китаю официальные извинения за то, что в одной из своих рекламных акций назвали Тайвань страной.Китайские СМИ сообщают, что ранее Snickers на своем сайте и в соцсетях разместила видеоролик в рамках рекламной акции для азиатского региона, где наряду с Малайзией и Южной Кореей был указан Тайвань, но не как регион КНР, а как отдельная страна."Мы обратили внимание на сообщения о соответствующей деятельности, связанной со Snickers, в отдельных регионах Азии, мы придаем этому большое значение и приносим свои извинения… Mars Wrigley уважает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая и ведет свою деятельность в строгом соответствии с местными китайскими законами и постановлениями", - говорится в заявлении компании в соцсети Weibo.Отмечается, что все неточности в рекламной информации Snickers уже были исправлены на соответствующих сайтах и в аккаунтах в соцсетях. Однако даже официальное извинение международной корпорации не устроило пользователей Weibo, которые посчитали, что в заявлении обязательно нужно было указать, что "в мире есть только один Китай" и что компания признает принцип "одного Китая".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://ria.ru/20211121/litva-1760017954.html
https://ria.ru/20220803/neizbezhnost-1806822354.html
https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html
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в мире, китай, тайвань, mars, inc.
15:45 05.08.2022
 
Snickers извинилась за то, что назвала Тайвань страной

Компания Mars Wrigley и бренд Snickers извинились за то, что назвали Тайвань страной

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Торговая марка Snickers и ее владелец, компания Mars Wrigley, в пятницу принесли Китаю официальные извинения за то, что в одной из своих рекламных акций назвали Тайвань страной.
Китайские СМИ сообщают, что ранее Snickers на своем сайте и в соцсетях разместила видеоролик в рамках рекламной акции для азиатского региона, где наряду с Малайзией и Южной Кореей был указан Тайвань, но не как регион КНР, а как отдельная страна.
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"Мы обратили внимание на сообщения о соответствующей деятельности, связанной со Snickers, в отдельных регионах Азии, мы придаем этому большое значение и приносим свои извинения… Mars Wrigley уважает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая и ведет свою деятельность в строгом соответствии с местными китайскими законами и постановлениями", - говорится в заявлении компании в соцсети Weibo.
Отмечается, что все неточности в рекламной информации Snickers уже были исправлены на соответствующих сайтах и в аккаунтах в соцсетях. Однако даже официальное извинение международной корпорации не устроило пользователей Weibo, которые посчитали, что в заявлении обязательно нужно было указать, что "в мире есть только один Китай" и что компания признает принцип "одного Китая".
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КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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В миреКитайТайваньMars, Inc.
 
 
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