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Напряжение после визита Пелоси на Тайвань спадет не быстро, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2022
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Напряжение после визита Пелоси на Тайвань спадет не быстро, заявил Песков
Напряжение после визита Пелоси на Тайвань спадет не быстро, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2022
Напряжение после визита Пелоси на Тайвань спадет не быстро, заявил Песков
Напряженность после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:29
2022-08-05T12:32
в мире
тайвань
китай
цай инвэнь
сша
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визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Напряженность после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, напряженность так быстро не спадает", - сказал Песков журналистам."Естественно, на фоне этих провокаций Китай вполне законно предпринимает шаги по защите своего суверенитета и, конечно, такие провокации не остаются без последствий", - сказал Песков журналистам.Пелоси прилетела в Тайбэй вечером 2 августа, а утром следующего дня она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
https://ria.ru/20220805/kitay-1807399119.html
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в мире, тайвань, китай, цай инвэнь, сша, тайбэй, визит пелоси на тайвань
12:29 05.08.2022 (обновлено: 12:32 05.08.2022)
 
Напряжение после визита Пелоси на Тайвань спадет не быстро, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: напряженность после визита Пелоси на Тайвань спадет не быстро

© AP Photo / Taiwan Presidential Office Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Напряженность после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, напряженность так быстро не спадает", - сказал Песков журналистам.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
09:18
МИД Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань вульгарной комедией
"Естественно, на фоне этих провокаций Китай вполне законно предпринимает шаги по защите своего суверенитета и, конечно, такие провокации не остаются без последствий", - сказал Песков журналистам.
Пелоси прилетела в Тайбэй вечером 2 августа, а утром следующего дня она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
Лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
12:03
Меланшон назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией
 
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