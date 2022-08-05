https://ria.ru/20220805/tayvan-1807463768.html

Напряжение после визита Пелоси на Тайвань спадет не быстро, заявил Песков

Напряжение после визита Пелоси на Тайвань спадет не быстро, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2022

Напряжение после визита Пелоси на Тайвань спадет не быстро, заявил Песков

Напряженность после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:29

2022-08-05T12:29

2022-08-05T12:32

в мире

тайвань

китай

цай инвэнь

сша

тайбэй

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Напряженность после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, напряженность так быстро не спадает", - сказал Песков журналистам."Естественно, на фоне этих провокаций Китай вполне законно предпринимает шаги по защите своего суверенитета и, конечно, такие провокации не остаются без последствий", - сказал Песков журналистам.Пелоси прилетела в Тайбэй вечером 2 августа, а утром следующего дня она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.

https://ria.ru/20220805/kitay-1807399119.html

https://ria.ru/20220805/melanshon-1807453575.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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