https://ria.ru/20220805/tayvan-1807463768.html
Напряжение после визита Пелоси на Тайвань спадет не быстро, заявил Песков
Напряжение после визита Пелоси на Тайвань спадет не быстро, заявил Песков - РИА Новости, 05.08.2022
Напряжение после визита Пелоси на Тайвань спадет не быстро, заявил Песков
Напряженность после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:29
2022-08-05T12:29
2022-08-05T12:32
в мире
тайвань
китай
цай инвэнь
сша
тайбэй
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Напряженность после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, напряженность так быстро не спадает", - сказал Песков журналистам."Естественно, на фоне этих провокаций Китай вполне законно предпринимает шаги по защите своего суверенитета и, конечно, такие провокации не остаются без последствий", - сказал Песков журналистам.Пелоси прилетела в Тайбэй вечером 2 августа, а утром следующего дня она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
https://ria.ru/20220805/kitay-1807399119.html
https://ria.ru/20220805/melanshon-1807453575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, цай инвэнь, сша, тайбэй, визит пелоси на тайвань
12:29 05.08.2022 (обновлено: 12:32 05.08.2022)
Напряжение после визита Пелоси на Тайвань спадет не быстро, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: напряженность после визита Пелоси на Тайвань спадет не быстро