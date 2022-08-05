12:24 05.08.2022 (обновлено: 12:27 05.08.2022)
Белый дом выразил протест послу Китая из-за учений у берегов Тайваня
Белый дом выразил протест послу Китая из-за действий Пекина у берегов Тайваня
Белый дом. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Белый дом США вызвал посла КНР, чтобы выразить протест в связи "провокационными действиями" Пекина вблизи Тайваня, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление представителя американской администрации Джона Кирби.
"После действий Китая ночью, мы вызвали посла Цинь Гана в Белый дом, чтобы выразить протест из-за провокационных действий КНР. Мы осуждаем военные действия КНР", - приводит издание слова из заявления Кирби.
В четверг Восточная зона боевого командования НОАК выпустила сообщение о том, что ракетные войска вооруженных сил КНР в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива в четверг полностью выполнили поставленные задачи. В среду китайская государственная газета Global Times писала, что в ходе учений 4-7 августа ВС КНР впервые применят боевую дальнобойную артиллерию через Тайваньский пролив и задействуют гиперзвуковую ракету DF-17 (Дунфэн-17).
Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг 12.00 по местному времени (7.00 мск) в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
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