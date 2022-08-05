https://ria.ru/20220805/tayvan-1807462071.html

Белый дом выразил протест послу Китая из-за учений у берегов Тайваня

Белый дом выразил протест послу Китая из-за учений у берегов Тайваня - РИА Новости, 05.08.2022

Белый дом выразил протест послу Китая из-за учений у берегов Тайваня

Белый дом США вызвал посла КНР, чтобы выразить протест в связи "провокационными действиями" Пекина вблизи Тайваня, сообщает газета Washington Post со ссылкой на РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:24

2022-08-05T12:24

2022-08-05T12:27

в мире

нэнси пелоси

сша

тайбэй

китай

визит пелоси на тайвань

тайвань

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Белый дом США вызвал посла КНР, чтобы выразить протест в связи "провокационными действиями" Пекина вблизи Тайваня, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление представителя американской администрации Джона Кирби.В четверг Восточная зона боевого командования НОАК выпустила сообщение о том, что ракетные войска вооруженных сил КНР в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива в четверг полностью выполнили поставленные задачи. В среду китайская государственная газета Global Times писала, что в ходе учений 4-7 августа ВС КНР впервые применят боевую дальнобойную артиллерию через Тайваньский пролив и задействуют гиперзвуковую ракету DF-17 (Дунфэн-17).Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг 12.00 по местному времени (7.00 мск) в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html

сша

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китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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