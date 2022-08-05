https://ria.ru/20220805/tayvan-1807405414.html
Депутаты бундестага посетят Тайвань в конце октября, сообщили СМИ
Депутаты бундестага посетят Тайвань в конце октября, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2022
Депутаты бундестага посетят Тайвань в конце октября, сообщили СМИ
Восемь депутатов бундестага ФРГ посетят в конце октября Тайвань, сообщило в пятницу агентство dpa. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:00
2022-08-05T10:00
2022-08-05T10:00
в мире
нэнси пелоси
тайвань
германия
сша
визит пелоси на тайвань
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БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Восемь депутатов бундестага ФРГ посетят в конце октября Тайвань, сообщило в пятницу агентство dpa.Визит не связан с посещением Тайваня спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, он был запланирован ранее, уточняет агентство со слов источника в комитете бундестага ФРГ по правам человека. Поездка состоится между 22 и 30 октября, парламентарии посетят также Японию и Гонконг.
https://ria.ru/20220804/trass-1807371574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, тайвань, германия, сша, визит пелоси на тайвань
Депутаты бундестага посетят Тайвань в конце октября, сообщили СМИ
Dpa: восемь депутатов бундестага Германии посетят в конце октября Тайвань