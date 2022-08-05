Рейтинг@Mail.ru
Депутаты бундестага посетят Тайвань в конце октября, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/tayvan-1807405414.html
Депутаты бундестага посетят Тайвань в конце октября, сообщили СМИ
Депутаты бундестага посетят Тайвань в конце октября, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2022
Депутаты бундестага посетят Тайвань в конце октября, сообщили СМИ
Восемь депутатов бундестага ФРГ посетят в конце октября Тайвань, сообщило в пятницу агентство dpa. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:00
2022-08-05T10:00
в мире
нэнси пелоси
тайвань
германия
сша
визит пелоси на тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_0:118:3096:1860_1920x0_80_0_0_77c27cc3b0c59444b4961536b6bd14a2.jpg
БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Восемь депутатов бундестага ФРГ посетят в конце октября Тайвань, сообщило в пятницу агентство dpa.Визит не связан с посещением Тайваня спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, он был запланирован ранее, уточняет агентство со слов источника в комитете бундестага ФРГ по правам человека. Поездка состоится между 22 и 30 октября, парламентарии посетят также Японию и Гонконг.
https://ria.ru/20220804/trass-1807371574.html
тайвань
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_f70565607a9ce0a7c664000bcb4f45d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нэнси пелоси, тайвань, германия, сша, визит пелоси на тайвань
10:00 05.08.2022
 
Депутаты бундестага посетят Тайвань в конце октября, сообщили СМИ

Dpa: восемь депутатов бундестага Германии посетят в конце октября Тайвань

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Восемь депутатов бундестага ФРГ посетят в конце октября Тайвань, сообщило в пятницу агентство dpa.
Визит не связан с посещением Тайваня спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, он был запланирован ранее, уточняет агентство со слов источника в комитете бундестага ФРГ по правам человека. Поездка состоится между 22 и 30 октября, парламентарии посетят также Японию и Гонконг.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 23:18
Трасс пообещала не ездить на Тайвань, если станет премьером
 
В миреНэнси ПелосиТайваньГерманияСШАВизит Пелоси на Тайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала