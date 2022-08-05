https://ria.ru/20220805/tayvan-1807405414.html

Депутаты бундестага посетят Тайвань в конце октября, сообщили СМИ

Депутаты бундестага посетят Тайвань в конце октября, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2022

Депутаты бундестага посетят Тайвань в конце октября, сообщили СМИ

Восемь депутатов бундестага ФРГ посетят в конце октября Тайвань, сообщило в пятницу агентство dpa. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:00

2022-08-05T10:00

2022-08-05T10:00

в мире

нэнси пелоси

тайвань

германия

сша

визит пелоси на тайвань

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БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Восемь депутатов бундестага ФРГ посетят в конце октября Тайвань, сообщило в пятницу агентство dpa.Визит не связан с посещением Тайваня спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, он был запланирован ранее, уточняет агентство со слов источника в комитете бундестага ФРГ по правам человека. Поездка состоится между 22 и 30 октября, парламентарии посетят также Японию и Гонконг.

https://ria.ru/20220804/trass-1807371574.html

тайвань

германия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, тайвань, германия, сша, визит пелоси на тайвань