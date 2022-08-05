https://ria.ru/20220805/taksi-1807562871.html
Нейросеть помогла сократить число нарушений в работе такси в МО на 54%
Нейросеть помогла сократить число нарушений в работе такси в МО на 54% - РИА Новости, 05.08.2022
Нейросеть помогла сократить число нарушений в работе такси в МО на 54%
Искусственный интеллект помог на 54% сократить нарушения в работе такси в Московской области. Система работает в регионе с прошлого года, сообщил телеканал... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:18
2022-08-05T16:18
2022-08-05T16:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807568776_0:177:3000:1865_1920x0_80_0_0_934871b38f1aba59fd37240ed8f4d707.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Искусственный интеллект помог на 54% сократить нарушения в работе такси в Московской области. Система работает в регионе с прошлого года, сообщил телеканал "360"."Благодаря внедрению нейросети, которая круглосуточно в автоматическом режиме распознает автомобили такси на соответствие атрибутике, число нарушений сократилось на 54%. Кроме того, с помощью нейросети число отказов в выдаче разрешений по причине несоответствия цветовой гамме сократилось на 15%", – рассказал первый заместитель министра транспорта Московской области Евгений Аптекин, выступая на Х Международном евразийском форуме "Такси".В прошлом году автомобили подмосковного такси стали с помощью искусственного интеллекта проверять на соответствие цвета кузова, на наличие шашечного пояса и оранжевого фонаря на крыше, а также на некоторую другую атрибутику. Если выявлены нарушения, таксомоторным компаниям выдают предписание. Если нарушения не исправляются, разрешение на работу такси могут аннулировать.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807568776_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_a51e443ac8a19985bc249f3db721bd1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Искусственный интеллект помог на 54% сократить нарушения в работе такси в Московской области. Система работает в регионе с прошлого года, сообщил телеканал "360"
.
"Благодаря внедрению нейросети, которая круглосуточно в автоматическом режиме распознает автомобили такси на соответствие атрибутике, число нарушений сократилось на 54%. Кроме того, с помощью нейросети число отказов в выдаче разрешений по причине несоответствия цветовой гамме сократилось на 15%", – рассказал первый заместитель министра транспорта Московской области Евгений Аптекин, выступая на Х Международном евразийском форуме "Такси".
В прошлом году автомобили подмосковного такси стали с помощью искусственного интеллекта проверять на соответствие цвета кузова, на наличие шашечного пояса и оранжевого фонаря на крыше, а также на некоторую другую атрибутику. Если выявлены нарушения, таксомоторным компаниям выдают предписание. Если нарушения не исправляются, разрешение на работу такси могут аннулировать.