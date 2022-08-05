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Нейросеть помогла сократить число нарушений в работе такси в МО на 54% - РИА Новости, 05.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220805/taksi-1807562871.html
Нейросеть помогла сократить число нарушений в работе такси в МО на 54%
Нейросеть помогла сократить число нарушений в работе такси в МО на 54% - РИА Новости, 05.08.2022
Нейросеть помогла сократить число нарушений в работе такси в МО на 54%
Искусственный интеллект помог на 54% сократить нарушения в работе такси в Московской области. Система работает в регионе с прошлого года, сообщил телеканал... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:18
2022-08-05T16:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Искусственный интеллект помог на 54% сократить нарушения в работе такси в Московской области. Система работает в регионе с прошлого года, сообщил телеканал "360"."Благодаря внедрению нейросети, которая круглосуточно в автоматическом режиме распознает автомобили такси на соответствие атрибутике, число нарушений сократилось на 54%. Кроме того, с помощью нейросети число отказов в выдаче разрешений по причине несоответствия цветовой гамме сократилось на 15%", – рассказал первый заместитель министра транспорта Московской области Евгений Аптекин, выступая на Х Международном евразийском форуме "Такси".В прошлом году автомобили подмосковного такси стали с помощью искусственного интеллекта проверять на соответствие цвета кузова, на наличие шашечного пояса и оранжевого фонаря на крыше, а также на некоторую другую атрибутику. Если выявлены нарушения, таксомоторным компаниям выдают предписание. Если нарушения не исправляются, разрешение на работу такси могут аннулировать.
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московская область (подмосковье)
16:18 05.08.2022 (обновлено: 16:33 05.08.2022)
 

Нейросеть помогла сократить число нарушений в работе такси в МО на 54%

© Михаил ВоскресенскийАвтомобиль такси
Автомобиль такси
© Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Искусственный интеллект помог на 54% сократить нарушения в работе такси в Московской области. Система работает в регионе с прошлого года, сообщил телеканал "360".
"Благодаря внедрению нейросети, которая круглосуточно в автоматическом режиме распознает автомобили такси на соответствие атрибутике, число нарушений сократилось на 54%. Кроме того, с помощью нейросети число отказов в выдаче разрешений по причине несоответствия цветовой гамме сократилось на 15%", – рассказал первый заместитель министра транспорта Московской области Евгений Аптекин, выступая на Х Международном евразийском форуме "Такси".
В прошлом году автомобили подмосковного такси стали с помощью искусственного интеллекта проверять на соответствие цвета кузова, на наличие шашечного пояса и оранжевого фонаря на крыше, а также на некоторую другую атрибутику. Если выявлены нарушения, таксомоторным компаниям выдают предписание. Если нарушения не исправляются, разрешение на работу такси могут аннулировать.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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